Raiffeisen: éles fordulatba kezdett a piac

Raiffeisen Alapkezelő:"Szeptember végére új csúcsra emelkedett a legfontosabb amerikai részvényindex, az S&P 500, és a többi fontos tengerentúli index is csúcsai közelében tartózkodott. Innen kezdett éles fordulatba a piac. A fontosabb fejlett indexek 10% körüli vagy afeletti esést produkáltak a hónap folyamán, majdnem minden esetben letörölve a teljes idei emelkedést. Az esésnek, mint sok esetben nem volt egy jól beazonosítható kezdő eseménye, azonban az igen erős amerikai részvénypiaci teljesítmény, különösen a világ többi részvénypiacához viszonyítva, elég feszített árazást és pozícionáltságot okozott, ami önmagában kockázatot jelentett. Ehhez jött hozzá a politikai bizonytalanság, az USA esetében a kereskedelempolitikával, a félidős választásokkal kapcsolatban, míg Európa esetében elsősorban az olasz helyzettel, illetve igaz az is, hogy Amerikán kívül azért az elmúlt időszakban inkább romlást látunk a gazdasági aktivitást mérő adatokban. Általános kétely továbbá, hogy a gazdasági ciklus növekedő szakasza már igen régóta tart, előbb utóbb elérkezik a recesszió, amit a munkaerőpiacok egyre feszesebbé válása, illetve a jegybanki politikák fokozatos szigorodása is jelez.

A fenti negatívumok mellett azonban meg kell jegyezni, hogy a látott korrekció mértéke már jelentősnek mondható, és a rövid távú fundamentumok továbbra is pozitívak, különösen az amerikai részvénypiac esetében. A GDP növekedés igen erős, a vállalati nyereségbővülés dinamikus, és a vállalti részvényvisszavásárlások is nagy mértékűek lesznek az év hátralévő részében.Az Amerikával kapcsolatos relatíve pozitív várakozásokat mutatja az is, hogy az amerikai kötvényhozamok nem tudtak igazán esni, az csak az európaiaknak sikerült és a dollár is erősödött a hónapban.A magyar részvénypiac relatíve felülteljesítő volt a hónapban, jóval kisebb mértékű negatív elmozdulásokat láttunk, mint a főbb piacokon, és a forint sem mozogott érdemben. A magyar hosszú kötvényhozamok újabb idei csúcs felé emelkedtek a hónap közepére, amit viszont korrekció követett.Összességében továbbra is óvatos stratégiát tartunk célravezetőnek. A fejlett kötvénypiacok a ciklus késői szakaszára, a várható szigorodó monetáris politikára tekintettel nem attraktívak, míg a részvénypiacok érzékenyek a lassulás minden jelére. A hazai részvény és kötvény piacot relatíve jónak tartjuk, továbbá relatíve magas pénzpiaci és alternatív eszköz kitettséget tartunk, ez előbbi forrásul szolgálhat majd kedvező beszállási pontokon kockázatos eszközök vásárlására, míg utóbbi az olaj nagyobb októberi esése után megfelelő időzítésnek látszik."