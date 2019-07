Raiffeisen: folytatódott az idei év fő trendje

Raiffeisen Alapkezelő:"Az idei év fő trendje - azaz romló makrogazdasági adatok és emiatt a monetáris politika szigorításból enyhítésbe fordulása - júliusban is folytatódott. Sőt ennek egy kvázi csúcspontja érkezik, érkezett el júliusban. Az elmúlt hetek legfontosabb eseménye így kétség kívül az Európai Központi Bank kamatdöntő ülése volt. A várakozások már elég felfokozottak voltak, a piac már 40% körüli valószínűséggel kamatvágást is árazott, azonban ez végül nem következett be. Verbális eszközök tekintetében azonban megtette az EKB amit tudott. Gyakorlatilag beígérték a szeptemberi kamatcsökkentést, illetve felkerült a térképre az eszközvásárlási program újraindítása is. A gazdasági kilátásokkal kapcsolatban alapvetően borúlátó volt Mario Draghi elnök, ami a piac számára nem jelent mást, mint hogy az EKB magalapozza a monetáris lazítás újraindításának kommunikációját. A sztori egyelőre hiteles, az eurózóna benchmarkját jelentő német 10 éves kötvényhozam rekord mélységbe került a hónap végére, az európai tőzsdék idei csúcsuk közelében, az euró pedig idei mélypontjánál. A monetáris politikai kirakós következő elemét az Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltő Federal Reserve-től kapjuk július utolsó napján (jelen esszé lezárását követően). A várakozások itt kicsit szolidabbak már, a piac jelenleg 0,25% kamatcsökkentést áraz, volt ez már közelebb a 0,50%-hoz is. A Fed nem szokta meglepni a piacokat, a kamatvágás elmaradása nagyon kis valószínűségű, ráadásul súlyos piaci rengéseket okozna, amit a jegybankok mindenáron szeretnek elkerülni. A kérdés inkább az, hogy milyen lesz a jövőre vonatkozó üzenet, illetve mi a terv a Fed mérlegfőösszegének további alakulásával kapcsolatban. A jegybanki csodafegyver egyelőre Amerikában is működik, a 10 éves hozam 2% körül (tavaly novemberben ennél több, mint 1%ponttal magasabban volt), a tőzsdék pedig rekord szinteken.

A kép tehát egyelőre rózsás. A kérdés az, hogy a jegybankok tényleg beteljesítik-e az aktuális várakozásokat, ha nem, már az is elég lehet egy eladási hullámhoz, illetve megérkezik-e a jegybanki lazítás hatására a reálgazdasági mutatók javulása, ami egyelőre, különösen Európában, várat magára. Ha a gazdaság recesszióba süllyed, akkor a kamatcsökkentések nem fogják megmenteni a részvénypiacot a jelentős átárazódástól, a profitcsökkenés negatív hatása jóval nagyobb lesz a kamatcsökkenés pozitívumánál.A hazai piac is hasonló helyzetben van. A kötvénypiacot erőteljesen támogatják a fejlett piaci történések, ráadásul az adósságkezelési stratégia közelmúltbeli változása, ami még inkább előtérbe helyezte a lakossági források bevonását, szintén lefelé nyomja a piaci állampapírok hozamát. Kérdés, hogy az inflációs számok nem mozognak-e tovább felfelé, megingatva az MNB hitelességét, kikényszerítve némi elválást a fejlett piaci folyamatoktól. A hazai részvénypiac teljesítménye némileg alulmarad idén, de továbbra is pozitív.Allokációnkban továbbra is nagy súlyt adunk az alternatív és pénzpiaci eszközöknek. Mind a kötvény, mind a részvény piacokon jelentős jegybanki stimulus beárazódását látjuk, aminek tényleges bekövetkezését még kockázatok övezik."