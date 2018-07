Raiffeisen: szép hónap volt, de a kockázatok nem tűntek el

Raiffeisen Alapkezelő:"Pozitív hónapot tudhatnak maguk mögött a legfontosabb blue-chip fejlett részvénypiacok. Az S&P 500 index újra januári csúcsa közelébe tudott emelkedni, a német DAX index és az európai szélesebb körű EuroSTOXX 50 index is egész júliusban emelkedni tudott. Valamivel gyengébb lett az amerikai kis papírokat tömörítő RUSSELL 2000 és az inkább technológiai papírokat tartalmazó Nasdaq index, bár ezek teljesítménye is pozitív a hónap utolsó napjáig. Alapvetően a részvénypiacokra a jó vállalati eredmények, az erős második negyedéves amerikai gazdasági növekedés, a bejelentett, bár mérsékelt kínai gazdasági stimulus, a kereskedelmi kapcsolatokra nézve kedvező Trump-Juncker találkozó hathattak pozitívan. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kockázatok nem tűntek el. Az értékeltség továbbra is magas, a geopolitikai kockázatok pedig, elsősorban a Trump elnökség működési logikája miatt jelentősek. Fontos volt még a hónapban az dollár mozgása. Az április-májusi jelentős erősödés után inkább sávos kereskedés jellemezte az EURUSD devizapárt. A feltörekvő piaci devizák is jobb teljesítményt tudtak felmutatni, csökkent a nyomás a fejlődő piacokon. A fejlett kötvénypiacokat hozamemelkedés jellemezte, mind a német, mind az amerikai 10 éves állampapírhozam körülbelül 10 bázisponttal került feljebb.

A hazai eszközök esetében a legérdekesebb talán a forint árfolyamának alakulása volt, ugyanis a hónap elején új történelmi csúcsot állított be az EURHUF devizakereszt 330 felett. Ezt azonban gyors erősödés követte, az erős pozícionáltság és a javuló feltörekvő piaci hangulat a hónap végére 320 közelébe hozta az árfolyamot. Hasonló folyamatok játszódtak le a kötvénypiacon is, a hónap eleji sok esetben több éves hozamcsúcsokról fordult pozitívba a piaci hangulat. Ettől egyedül a BUX index tért el, azt a hónap során ugyanis inkább esés jellemezte, bár a hónap végén némi pozitív változás is látható volt.A modellportfólióban továbbra is fenntartjuk a magas pénzpiaci eszköz súlyt. A magyar kötvénypiacra a korrekció után nem tudunk pozitívabbak lenni, ugyanis a kiváló fundamentumok (magas növekedés, szűkülő munkaerőpiac) és a régiós jegybankok szigorodó monetáris politikája is inkább magasabb kamatokat valószínűsít a jövőben. Hasonlóan inkább negatív a globális kötvénypiaci várakozás, különösen az európai piacon gondoljuk úgy, hogy ha kiárazódnak egyes egyedi kockázatok, illetve javulást látunk a makró adatokban, akkor érdemi hozamemelkedés jöhet. Ahogy fent is említettük a részvénypiacokon viszonylag sok kockázat látható, így ott sem emelünk kitettséget."