Raiffeisen: töretlenül emelkedtek a részvénypiacok

Raiffeisen Alapkezelő:"Töretlenül emelkedtek a részvénypiacok áprilisban is, aminek hatására a fejlett piaci indexek egy része új csúcsra emelkedett. Érdemes azonban dimenziójába helyezni az idei emelkedést. Először is fontos megjegyezni, hogy az egyik legfontosabb index, az S&P 500, bár új csúcsra emelkedett, a keresztmetszeti és előre mutató értékeltségi mutatói elmaradnak a 2018 végi szintektől. Ennek oka, hogy az egy részvényre jutó eredmények javultak, ami azonos index érték esetén kedvezőbb értékeltséget mutat. Azonban megint más képet kapunk, ha egy kicsit távolabbi kitekintést teszünk, és az ún. ciklikusan kiigazított értékeltségeket vizsgáljuk.

Így kisebb súlyt kapnak a jelenbeli eredmények, azaz az értékeltségi mutatók is kevésbé kedvező képet festenek a piacról. Fontos azt is figyelembe venni, hogy rövidtávon és hosszútávon eltérő értékvezérlők mozgatják a részvénypiacokat. Hosszú távon a vállalati eredmények és gazdasági fundamentumok számítanak, rövidtávon inkább a likviditás. A 2018 végi ijedséget az okozta, hogy mind a fundamentumokban, mind pedig a likviditásban romlást várt a piac, azaz gyengébb vállalati eredmények és nehezebben elérhető dollár finanszírozás volt a várakozás. 2019-ben a likviditással kapcsolatos szigorítási várakozások nem csupán enyhültek, hanem 180 fokos fordulattal, inkább egy rugalmas, baj esetén lazító jegybankot vetítettek előre. A hosszú távú kép azonban érdemben nem változott. Továbbra is egy elöregedő, vállalati szinten erősen eladósodott, munkaerőpiaci tartalékait elhasználó, fiskális oldalon kevés munícióval rendelkező konjunktúrát tapasztalunk az Egyesült Államokban, ami vélhetően nem lesz örökéletű. A hazai folyamatok érdemben nem változtak, a növekedés erős, a munkaerőpiac feszes, a fiskális politika laza, a monetáris politika szintén, a bérek nőnek, a termelékenység nem, az infláció pedig emelkedik. A hazai hozamok az nemzetközi kötvényrally hátán csökkenni tudtak, a BUX Index új csúcsra emelkedett. A fenti folyamatokat figyelembe véve, ha az MNB nem reagál, akkor vélhetően gyengülő forintra számíthatunk.A következő hónapra nem változtattunk az allokáción."