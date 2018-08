A Dow Jones 110 pontos, 0,43%-os emelkedéssel zárta a napot, vagyis kitartott a jó hangulat. Az S&P-500 eközben 0,33%-os, a Nasdaq pedig 0,1 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot.

A Dow Jones index hirtelen majdnem 150 pontot ugrott miután megjelentek azok a hírek, hogy Donald Trump és Hszi Csingping személyesen simíthatják el a viszályt novemberben. Jelenleg 137 pontos, 0,54%-os pluszban van az index, az S&P-500 0,4 százalékot javított, és már a Nasdaq is 0,1 százalékos pluszt mutat.

A jövő héten középszintű találkozókkal folytatódik az USA és Kína közeledése a kereskedelmi háború lezárása érdekében - mondta pénteken Larry Kudlow, az amerikai elnök gazdasági főtanácsadója. Később olyan hírek is megjelentek, melyek szerint novemberben személyesen is találkozhat Donald Trump és Hszi Csinping, hogy rendezzék a vitás kérdéseket.

A múlt hónapban a nyersanyag árának esése miatt a két legnagyobb olajba fektető alap is jelentős veszteségeket szenvedett el - tudta meg a Reuters.

A jelek szerint nem csak átmeneti megingás volt a nap elején látott zuhanás, most 8,8%-os mínuszban vannak az autógyártó részvényei.

Továbbra is mérsékelt erősödést mutat a Wall Street, a Dow most 0,2 százalékkal áll csütörtöki záróértéke felett, míg az S&P-500 0,06 százalékos pluszt mutat. Közben a technológiai szektor indexe, a Nasdaq 0,3 százalékkal gyengült tegnaphoz képest.

Szép lassan felkapaszkodik Amerika 2018.08.17 18:04

A pénteki kereskedés félidejénél a Dow Jones index a kezdeti gyengélkedés után már 0,4%-os pluszban volt, a jelek szerint sokat számít a piacnak, hogy ma éppen semmilyen újabb fenyegetés nem érkezett a kereskedelmi háborúval kapcsolatban. Az S&P-500 index közben 0,2 százalékos pluszba kapaszkodott fel, a technológiai szektor tömörítő Nasdaq viszont még mindig 0,1 százalékos gyengülést mutatott.

A Dow-komponensek közül a Pfizer, az Apple, a Caterpillar és a Cisco vezetik az emelkedést, rosszul megy viszont a McDonald's szekere, a gyorsétterem-lánc papírjai majdnem egy százalékos mínuszban vannak. Mindez azonban semmi a Tesla zuhanásához képest, az autógyártó árfolyama több mint 8%-kal szakadt be miután nyugtalanító hírek érkeztek.

Az olaj ára most épp kismértékben emelkedik, a Brent és a WTI is bő fél százalékos pluszban van éppen, így most ez sem húzza lefelé a részvénypiacokat.