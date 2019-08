A németeknek köszönhetően történelmi rekordjához közelít Magyarország

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Júliusban is folytatódott a diadalmenet

Tovább szakadtak a hozamok

Gyakorlatilag az eredetileg tervezett összegben adott el állampapírokat júliusban az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) - derül ki a Portfolio szokásos havi összesítéséből. A kedvező forrásbevonás elsősorban az öt- és tízéves papíroknak volt köszönhető, a hároméves aukciók viszont meglepően gyengén sikerültek.A múlt hónapban 313,3 milliárd forint értékben hirdetett meg állampapírokat az aukciókon az adósságkezelő, ennél mindössze kétmilliárddal volt több az eladott mennyiség. Az elmúlt hónapokhoz képest most is a 3 hónapos diszkont kincstárjegyekből hirdetett meg a legtöbbet az ÁKK. Szintén régóta látszik, hogy az ÁKK nem akar mindenáron a tervezettnél többet eladni a nulla százalékos rövid papírból, most is a két és félszeres túljegyzés ellenére tartotta magát a tervekhez. Hasonló volt a helyzet az egyéves dkj esetében, a 120 milliárd feletti kereslet mellett is csak a tervezett 40 milliárd forintot fogadtak el.A kötvények esetében felemás volt a júliusi értékesítés: egy gyenge aukciónak köszönhetően a hároméves papírok kifejezetten gyengén teljesítettek, a tervhez képest 20 milliárdos mínuszt hoztak össze az aukciókon. Ezt azonban kompenzálta az öt- és tízéves papírok vártnál erősebb eladása.Júliusban is folytatódott a magyar referenciahozamok intenzív csökkenése, ami csak áprilisban torpant meg átmenetileg. Az aukciós hozamok esetében azonban felemás volt a kép, a rövid futamidő minimális csökkenése mellett a kötvényeket drágábban tudtuk értékesíteni.A referenciahozamok különösen a kötvények esetében estek érezhetően, az öt- és tízéves papírok esetében több mint 30 bázispont volt a csökkenés. Ezzel öt hónap alatt már 80-90 bázisponttal zuhantak a jegyzések.

Alapesetben egy ilyen hozamesés után azt mondanánk, hogy a befektetők szeretik a magyar kötvényeket. Most azonban hasonló folyamatokat látunk a nemzetközi piacon is, a régióban például a lengyel tízéves hozam is 31 bázisponttal esett vissza júliusban, a cseh hozam pedig még ennél is nagyobbat, több mint 40 bázispontot esett. Március óta a lengyel hozam a magyarhoz hasonló 85 bázispontos esést mutatott, akárcsak a cseh, mely már 1 százalék közelében van.

Vagyis nem csak a magyar hozamok szakadtak be az utóbbi hónapokban, ebből látszik, hogy nemzetközi folyamatok vannak mögötte.

Nem csak a régióban, hanem Nyugat-Európában is hasonló folyamatokat látunk, az utóbbi napokban a német tízéves hozam mínusz 0,5 százalék közelébe esett, ami új történelmi mélypontot jelent.Ennek a nemzetközi folyamatnak a hajtóereje pedig az, hogy. A Fed a múlt héten tíz év után csökkentett kamatot, és a gyenge makrogazdasági adatok miatt a várakozások szerint az EKB is hasonlóan tesz majd szeptemberben. Ezek a kamatcsökkentési várakozások pedig fűtik az állampapírpiacot.Finanszírozási szempontból egyébként kényelmes helyzetben van az adósságkezelő, ami látszik az elfogadott ajánlatok mennyiségéből is. A nyáron a Magyar Állampapír Plusz sikere pedig még kedvezőbbé tette a képet, vélhetően a 800 milliárdos tervezett lakossági növekedés miatt sem kell aggódni.