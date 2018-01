Elindult az év, rögtön meg is vettek 80 milliárdnyi magyar állampapírt

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Az előzetesen meghirdetett 40 milliárd forintos tételre 55,6 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot a befektetők a 3 hónapos diszkont kincstárjegyek iránt az ÁKK aukcióján. Végül az adósságkezelő a tervezett mennyiséget fogadta el, az átlaghozam pedig 0,02 százalék lett, ami két bázisponttal haladta meg a legutolsó decemberi aukció adatát.

A 3 hónapos papírok mellett hathetes likviditási kincstárjegyeket is értékesített az ÁKK, ezekre a 40 milliárdos kínálat mellett 68,6 milliárd forint volt a kereslet, így szintén elfogyott a felkínált mennyiség.Az nem meglepő, hogy az adósságkezelő az év elején felpörgeti az értékesítést, a korábbi példák alapján ilyenkor az év leapasztott kesz-állomány újrafeltöltése zajlik. Ez a következő hetekben is folytatódhat, majd amikor az ÁKK már tapasztalja a lakossági kötvényeladások első idei jeleit, akkor igazíthatják ahhoz a nagybani értékesítést is.