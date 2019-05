Jól mehetnek idén a feltörekvő piacok, csak Magyarország lóg ki, de nagyon

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A reálkamatok sok piacon kifejezetten vonzók lehetnek, kivéve Kelet-Közép-Európában. Magyarország pedig még a régióból is kilóg a negatív reálkamattal.

A világgazdaság helyzete jelenleg éppen ideális a feltörekvő piaci kötvények szempontjából - kezdte előadását Hübler Márton, a Fidelity International londoni portfóliómenedzsere, aki feltörekvő kötvényeket kezel. Szerinte két fontos fundamentális tényező hajthatja az emelkedést: egyrészt a Fed várhatóan óvatos marad, nem emel kamatot a következő hónapokban, másrészt Kínában további gazdaságélénkítés jöhet. Ugyanakkor az értékeltséggel érdemes továbbra is óvatosan bánni, a piacok várhatóan "nem fognak megállás nélkül emelkedni". Európában a gazdaság további lassulása hordoz kockázatot a kötvénypiac szempontjából, globálisan pedig fontos szerepük lesz a politikai döntéseknek, választásoknak. Példaként említette az októberi argentin választást, ahol továbbra is jó esély van Macri elnök győzelmére, de nő a kockázata annak, hogy Christina Kircher korábbi államfő tér vissza.A makrogazdasági kilátások kapcsán Hübler Márton kiemelte: továbbra is a gazdaság lassulására számítanak, de nem várnak recessziót. Európában viszont a beszerzési menedzserindexek esése továbbra is kockázatokat hordoz ebből a szempontból.Tavaly a feltörekvő jegybankok jelentős része kamatot emelt, ennek köszönhetően most lehet mozgásterük a vágásokra, hiszen közben az infláció alacsony és a Fed is megtorpant - hangzott el a befektetői rendezvényen.A nemzetközi befektetők jelentős részéhez hasonlóan most mi is alulsúlyozzuk a magyar forintkötvényeket - mondta Hübler Márton. Szerinte a devizakötvényeknél is hasonló a kép,. A kereslet elsősorban a hazai bankoktól és a befektetésre ajánlott kategóriába fektetőktől jön ma, de ez érthető is az alacsony spreadek és a potenciális kockázatok miatt.Közben a statisztika azt mutatja, hogy a tavalyi emelkedés után folyamatosan stagnál a külföldiek forintkötvény-állománya, vagyis nem látszik, hogy menekülne a külföldi tőke. A Fidelity portfóliómenedzsere szerint ez részben annak köszönhető, hogy a piac növekedésével azoknak is venniük kell valamennyit, akik alulsúlyozzák a magyar papírokat, hogy ne legyen még nagyobb az alulsúlyozásuk. Emellett az utóbbi hónapokban már látszott egy kis hozamemelkedés, ami néhány befektető szemében vonzóvá tehette a magyar papírokat.Mi azt gondoljuk, hogy komoly az esélye annak, hogy az MNB túl sokáig vár ki a szigorítással. Ha az infláció "szintet lép", akkor onnan nehéz lesz visszakormányozni 2-3 százalék környékére - mondta Hübler Márton. A szakember kiemelte: politikailag a jegybank és a kormány számára vonzó lehet az alacsony kamat és erőteljes növekedés párosa, azonban a befektetők reálhozamot várnak el, attól tartanak, hogy ha nem lép időben a jegybank, akkor az a forint gyengülését hozhatja.