Jóval a meghirdetett felett adott el ma kötvényeket az adósságkezelő

A Reuters kérdésére az ÁKK azt is megjegyezte, hogy a kialakult bankközi likviditáshiány enyhítése miatt tartott tegnap visszavásárlási aukciókat, amelyeken mintegy 16 milliárd forintnyi kötvényt vett vissza lejárat előtt. Az adósságkezelő azt is hangsúlyozta a hírügynökségnek, hogy 565 milliárd forintnyi összegben jár le jövő hétfőn a 2019/A jelű kötvény, amely az ÁKK várakozása szerint "enyhíti majd a bankrendszeri likviditási hiányt".Amint megírtuk: ez kettős ok miatt alakult ki az elmúlt napokban és így felverte a rövid bankközi kamatokat is. A likviditás szűkülésének elsődleges oka az új MÁP+ lakossági értékpapír nagy sikere. Az óriási érdeklődés hatására több százmilliárd forint áramlott az új eszközbe, ez pedig klasszikus sterilizációs eszközként viselkedik: a betétek és egyéb pénzforrások eltűnnek a piacról és az állam MNB-nél vezetett kincstári egységes számlájára kerülnek át. Az új állampapír kibocsátásának első hetében több mint 500 milliárd forintért vásárolt a lakosság, így elsőre érthető a bankközi likviditás szűkülése.Van azonban egy másik ok is: a lakosság a vásárlások jelentős részét korábban megvett állampapírok eladásából finanszírozta, amelyeket tőlük a bankok megvettek, majd "ráültek" ezekre a papírokra, nem adták tovább az adósságkezelőnek, hiszen jó kamatozású papírokról van szó. Így tehát a bankok az ügyfeleiket kifizették, majd a papírokat megtartották, de így a likviditásuk szűkült, ez pedig elkezdte felhajtani a bankközi kamatokat.A likviditási helyzet enyhítésére az MNB tegnap swaptendert, az ÁKK pedig visszavásárlási aukciót tartott és amint a fenti hírből kitűnik: a helyzet jövő hétfőn jelentősen enyhülhet, hiszen egy korábban kibocsátott nagy kötvénysorozat jár majd le, ami bőséges likviditáshoz juttatja majd a bankrendszert.