Kiderült, mennyibe kerül Magyarországnak az új szamurájkötvény

Reggel már beszámoltunk róla , hogy tíz év elteltével Magyarország újra japán jenben bocsátott ki devizakötvényt. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) két japán bank, a Daiwa Securities Co. Ltd., Tokyo és az SMBC Nikko Securities Inc, Tokyo közreműködésével készítette elő a kibocsátást. A 3 éves futamidejű kötvény 30 milliárd jen összegű, kamata 0,37 százalék. Az euróra való átváltás (devizaswap) után 0,6 százalék alatti hozamot sikerült elérni, ami Magyarország eddigi legalacsonyabb kamatozású devizakötvény kibocsátását jelenti - olvasható az adósságkezelő közleményében.