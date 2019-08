Te kölcsönadnál 30 évre úgy, hogy kevesebbet kapsz vissza?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Az utóbbi hetekben már beszámoltunk arról, hogy a teljes német hozamgörbe negatívba fordult, vagyis a leghosszabb, 30 éves állampapír kamata is nulla alá esett. Akkor azonban a másodpiaci jegyzések alakították ezt a hozamot, gyakorlatilag a kibocsátott állampapír kamata magasabb volt, csak az árfolyam emelkedése miatt számított hozam volt nulla alatt.Szerdán aztán az is előfordult a történelem során elsőként, hogy Németország negatív hozam mellett adott el 30 éves kötvényeket. Az aukción az átlaghozam mínusz 0,11% volt, vagyis úgy vették meg a 2 milliárd eurónyi kötvényt, hogy a lejáratkor kevesebbet kapnak vissza a befektetők.A kötvények iránti rohamot az hajtja, hogy a befektetők ezeket az eszközöket tekintik biztos menedéknek jelenleg a piacon, arra számítanak, hogy ha jön egy nagyobb gazdasági lassulás vagy recesszió, akkor az állampapír nyújtja a legbiztonságosabb befektetést. Emellett a lassulástól való félelem miatt azt gondolják, hogy a nagy jegybankok hamarosan tovább lazítanak majd, az EKB például szeptemberben további eszközvásárlásokat jelenthet be, amivel fűtheti még a piacot.