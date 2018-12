Új pandakötvényt bocsát ki a magyar állam

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Chu Furong, a Bank of China európai pénzpiaci intézményekért felelős ügyvezető igazgatója a lapnak azt mondta, hogy a jövő héten kétmilliárd jüan értékben dob piacra kötvényt a magyar állam Kína belső kötvénypiacán. Ezzel hárommilliárd jüanra, napi árfolyamon nagyjából 123 milliárd forintra nőhet az ország kínai belpiaci kitettsége.A várható kibocsátás azt jelenti, hogy Magyarország kihasználja a teljes hárommilliárdos licencét, amelynek értelmében először tavaly nyáron tudott kibocsátóként megjelenni ezen a piacon.Kína csak nemrég nyitotta meg a belső piacát a külföldi kibocsátók előtt, azelőtt csak offshore értékesítésre nyújtottak lehetőséget. Azonban a pandakötvényeket kedvezőbb feltételekkel lehetett eladni, így jelentős volt a nemzetközi érdeklődés, ami végül a piacnyitáshoz vezetett. Mint Chu Furong a Magyar Időknek elmondta, mostanra már egyre közelebb kerülnek a hozamszintek. Ezzel - írta a lap - egybevág, hogy a kormányzati álláspont szerint nincs egy esetleges újabb kibocsátás esetén preferált piacunk Kínában, mindig az aktuálisan jobb feltételeket választja forrásbevonáshoz az adósságkezelő.A pandakötvények csekély súlyuk miatt jelképes szerepet töltenek be az adósságkezelésben, a kibocsátások inkább a keleti nyitás hangsúlyozását szolgálták. Ez feltehetően a jövőben is így marad, hiszen a kormány hangsúlyozza, hogy a devizaadósságot akár nulla közelébe is érdemes lehet leszorítani, és akkor a magyar államadósság szinte teljes egészében forint alapú lehetne.