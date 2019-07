Brexit: szakad a font - ez még csak a kezdet?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A megállapodás nélküli kilépéssel való fenyegetés a jelek szerint már nemcsak szóbeli "lebegtetés" ,mint ahogy Theresa May idejében megszokhattuk, mert a vezető miniszterek utasítást adtak az erre való előkészületek megtételére, illetve fokozására. Mindezt az teszi hitelessebbé az EU-val való kötélhúzásban, hogy az összes fontos kormányzati posztra a keményvonalas Brexit-táborból ültetett embereket Johnson.

Vasárnapi lapokban, illetve hétvégi és hétfői interjúkban több vezető Brexit-párti miniszter és maga Boris Johnson is (újra) arra figyelmeztetett: vagy megállapodással, vagy anélkül, de tényleg ki fog lépni az Egyesült Királyság október 31-én az EU-ból.mivel az EU úgysem akarja újratárgyalni a Theresa May által megkötött kilépési megállapodást (Jean-Claude Juncker bizottsági elnök ezt újra elmondta múlt héten telefonon Johnsonnak is), noha azt a brit alsóház háromszor is leszavazta főként a most hatalomra jutott keményvonalas Brexit-pártiak ellenállása és az északír tartalékmegoldás tartalma miatt, ígyAz új Brexit-miniszter Domonic Raab ma például úgy fogalmazott: vagy változik a "nyakas" EU hozzáállása a Brexit kérdéséhez, vagy megállapodás nélkül lép k az Egyesült Királyság a közösségből.Ez olyaminek tűnik, mintha Dávid fenyegetné Góliátot (az EU sokkal kevésbé sérülne egy ilyen forgatókönyv esetén, mint az Egyesült Királyság) és közben Johnson a lakosságnak egyelőre megnyugtatásként csak ennyit üzen: nem kell félni ettől a kimenettől, mert utána minden nagyszerű lesz és gazdasági hatások enyhítéséhez lesz majd elegendő költségvetési forrás is., hiszen a beszállítói láncok alapvető sérülést szenvedhetnek az export-import ügyletek akadozása, illetve az adminisztratív akadályok miatt dráguló ellátás miatt, a pénzügyi piaci jogosultságok is sérülhetnek, és számtalan egyéb területen lehet problémás/bizonytalan az élet (legalábbis átmenetileg).Emellett a megállapodás nélküli Brexit elvezethet az Egyesült Királyság felbomlásához is:A megállapodás nélküli Brexit negatív piaci megítélése, illetve az esetleges őszi előrehozott választások megtartása együtt az angol fontot ma padlóra küldte:Mivel az 1,23-as opciós lejárati árfolyam alatt 1,20-ig érdemi volumenben nincsenek más opciós ügyletek, így esélyes, hogy az 1,23-as szint elesése után gyors ütemben hullik tovább az árfolyam 1,20 közelébe - vázolta egy opciós piaci szakértő véleménye alapján a Reuters hírügynökség. Az említett 1,23-as szint egyébként délután el is esett és valóban azt látjuk, hogy ezt követően kezdett el felgyorsulni a font esése.

Az euró/font árfolyamban is határozott fontesést látunk és itt a 0,91-es szintet közelíti a kurzus, ami felett 2 éves fontmélypontról beszélhetnénk.