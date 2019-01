315-ig még leszúrhat a forint, de 320 körül van a helye

Az infláció begyűrűzése miatt eddig is arra számítottak a Raiffeisen elemzői, hogy 2019 első felében szigorítani kezd majd az MNB, ezt erősítette most meg szerintük Nagy Márton szerdai nyilatkozata. A szakemberek szerint az első szigorító lépéseket már márciusban bejelentheti a jegybank, ez elsősorban a forintpiaci likviditás csökkentése lehet. Az MNB negyedévente vizsgálja felül a kiszorítandó likviditás mértékét, erre legközelebb márciusban kerül sor.Az FX swapokon keresztül nyújtott forintlikviditás csökkenése a BUBOR kamatok emelkedését jelentheti, amely átterjedhet a hosszabb lejáratú állampapírhozamok mozgására is, azaz a hozamok is ismét felfelé indulhatnak - vetítik előre a szakemberek. Konkrét kamatemelésre legkorábban szeptemberben kerülhet sor a Raiffeisen szerint azzal egyidőben, ahogy az EKB is elkezdheti megemelni a jelenleg mélyen negatív betéti kamatát.

A napokban a jegybanki jelzést követően a határidős kamatok emelkedtek, a FRA piac és a kamatswapokból számolt forward BUBOR pálya is nagyjából 25bázisponttal lett meredekebb a harmadik negyedévig. A 3 havi BUBOR 1bázisponttal 0,14%-ra emelkedett. A 10 éves hozam a hét eleji 2,72%-ról mára 2,9%-ra emelkedett, igaz ez alatt az euróövezeti és az USA hozamok is hasonló mértékben emelkedtek - emeli ki az elemzés.A forint eközben egészen a tavaly nyári lokális aljig erősödött, ami a 319-es szint alatt van nem sokkal. Innen további átmeneti erősödés a forint részéről még elképzelhető ugyan, de nem jelentős mértékben, hiszen a fundamentumok és a külső pozíciónk ezt nem feltétlenül teszik lehetővé - szögezik le a bank elemzői. Ők egyelőre 315 körül látják rövid távon a lefelé korrekció alját, hosszabb távon pedig továbbra is az eddigi 320 körüli szintet tartják egyensúlyi szintnek.