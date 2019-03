320 felett ragadt az euró - Merre tovább?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Az amerikai-kínai kereskedelmi háborús feszültségek enyhülése egyelőre csak Ázsiában okoz jókedvet, az európai piacokon nem igazán. Ott a mai újabb Brexit-szavazás okoz izgalmakat, ugyanis ha a kilépési megállapodás szövegét ma ismét leszavazzák a képviselők, akkor április 12-én akár megállapodás nélkül ki is zuhanhat az Egyesült Királyság az EU-ból, ez pedig a fontot ma reggel is megviseli.A mi régiónkban fél szemmel a török folyamatokra figyelnek a befektetők, ahol az utóbbi napokban ismét extrém volatilitás alakult ki a líra árfolyamában. A múlt pénteki esést a líra likviditás szűkítésével igyekeztek megfordítani, ez sikerült is, de amint ezt az adminisztratív korlátot enyhítették: azonnal nagyot esett tegnap a líra és ma is 1,5% körüli esésénél jár a dollárral szemben. A vasárnapi helyhatósági választások előtt a politikai vezetésnek is kifejezetten kellemetlen a líra esése és nagy volatilitása, erről bővebben:

A forint a keddi kamatdöntés (egyszeri emelés ez, nem ciklus) után esni kezdett, 316-ról 319-ig, majd szerdán én csütörtökön 320,7-ig bukott az euróval szemben és ma reggel is 320,6-nál jár a kereskedés.

Amint az alábbi ábrán látszik: ennél a szintnél erős ellenállás húzódik, ha pedig ezen felfelé átjutna az árfolyam (tovább esne a forint), akkor a 200 napos mozgóátlag lehet a következő megálló 321,8 körül.

A régiós devizák között relatív alulteljesítővé vált a forint az euróval szemben a keddi kamatdöntés óta, a zloty ugyanis stagnált a cseh koronával párhuzamosan, a líra pedig nagy csapkodások mellett gyengült.

A forint a dollárral szemben néhány nap alatt 10 egységgel zuhant 275-ről 285-ig, amiben a forint esése mellett a dollár erősödése is szerepet játszik. A forint most 3,5 havi mélyponton jár a dollárral szemben.