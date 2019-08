Beszakadt az argentin peso, de ez a forintot nem hatja meg 2019.08.13 08:38

Kedd reggel 324,26-nál járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a hétfő esti árfolyammal. A magyar deviza a múlt heti erősödését követően a jelek szerint most megpihen kicsit, újabb hírekre vár, hogy elinduljon valamerre. Ilyen új impulzust adhat a holnap reggel megjelenő GDP-adat, a Portfolio által megkérdezett elemzők 4,7%-os növekedést várnak a második negyedévre, ha ettől jelentősen eltérő statisztika érkezik, akkor az a forintra is hatással lehet. A dollárral szemben most 289,58-nál járunk, míg az angol font 349,25 forintba kerül.

Egyelőre a forint legközelebbi versenytársai sem mutatnak érdemi elmozdulást, a lengyel zloty és a cseh korona is alig érezhető erősödéssel nyitott az euróval szemben. A feltörekvő piacokon a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig stagnált. Érdemes említést tenni egy egyedi feltörekvő piaci sztoriról is: Argentínában a piacbarátnak tartott jelenlegi kormányfő Mauricio Macri elbukta az előválasztást, így veszélybe került a pozíciója az októberi választások előtt. A hírre 30%-os zuhanással reagált a peso, mely ma reggelre már kicsit próbált visszakapaszkodni, de még mindig 19%-os esést mutat.

A dollár közben az euróval szemben is próbál erősödni, visszaesett 1,12 alá a jegyzés, ami 0,2%-kal marad el a tegnapitól. A japán jen eközben stagnálással kezdett, míg az angol font szintén 0,2 százalékot veszített a dollárral szemben.