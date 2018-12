340-es euróval gyakorol majd nyomást a piac Matolcsyékra?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Nyáron megjárta a poklot a forint

Ha azt mondjuk, hogy unalmas éve volt a forintnak, akkor nem mondunk igazat, hiszen 330 felett történelmi csúcsot láttunk az euróárfolyamban. Ha viszont azt mondanánk, hogy mozgalmas éven van túl a magyar deviza, akkor sem biztos, hogy igazunk lenne, hiszen az év eleje óta látott 3,5%-os gyengülés nem mondható jelentősnek.Vagyis alapvetően felemás éve volt a forintnak, volt olyan időszak, amikor vészesen gyengült, az év végére viszont majdnem 320-ig sikerült visszakapaszkodnia. A korábbi évekhez hasonlóan az a, hogy egyrészt a magyar gazdaság fundamentumai egyre erősebbek, csökkent a sérülékenységünk az utóbbi években, és sokat nyom a latban a költségvetési fegyelem, másrészt viszont nehéz az MNB-nél merészebb jegybankot találni jelenleg a feltörekvő piacokon. A magyar jegybank ugyanis rendületlenül kitart 0,9%-os alapkamata mellett, miközben a régióban például a cseh és a román jegybank is szigorított már.

2019-ben jöhet a java

reális a veszélye annak, hogy a magyar jegybank túl sokáig húzta a laza monetáris politikát, és 2019-ben vagy egy jelentősebb forintgyengüléssel vagy az infláció meglódulásával és hirtelen kamatemeléssel kell szembenéznie.

Az utóbbi néhány nyugodt évhez képest egyébként annyi változott, hogy, ami a forintot is érintette. Ráadásul a jegybank laza monetáris politikája miatt az átlagosnál sérülékenyebb volt a magyar deviza ebben a nemzetközi környezetben.Alapvetően a fenti tényezők mozgathatják a forint árfolyamát 2019-ben is, csak talán még, így sérülékeny lehet a magyar deviza. Lassan talán a lengyelek is elkezdenek kamatot emelni, bár egyelőre kitartanak, de még náluk is 1,5% jelenleg a kamatszint, vagyis van 60 bázispont előnyük. Eközben a magyar infláció Európában az egyik legmagasabb, ami további nyomást helyez a jegybankra.A fenti tényezők miatt egyre több elemző véli úgy, hogyPersze azt érdemes kiemelni, hogy ezek az elemzések jellemzően a múlt keddi kamatdöntés előtt készültek, márpedig akkor a monetáris tanács talán a vártnál óvatosabb hangot ütött meg, hangsúlyozta, hogy a következő hónapokban kiemelten figyeli majd az inflációs adatokat. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez az óvatos kommunikáció befolyásolja-e az elemzők 2019-es várakozásait.Az alacsony kamat és a magas infláció miatt kialakult negatív reálhozam jövőre komoly nyomás alá helyezheti az MNB-t, a forintárfolyam lehet a piac fegyvere abban a harcban, melynek célja esetleg a kamatemelés kikényszerítése lehet - vélekedtek év végi elemzésükben a JP Morgan szakértői . Az amerikai bank elemzői szerint a magyar deviza gyengülését elindíthatja például a külföldi befektetők tőkekivonása a magyar kötvénypiacról, főleg úgy, hogy az utóbbi hetekben többéves csúcsra emelkedett az állományuk, így van honnan csökkenni.A fenti folyamat oda vezethet, hogy a JP Morgan szerint 2019 harmadik negyedévében 340-ig gyengül a forint az euróval szemben, ami újabb történelmi mélypontot jelenthet a magyar deviza szempontjából. A piaci mozgást látva az elemzők szerint a jegybank 20 bázisponttal megemeli a kamatot, majd a negyedik negyedévben újabb 40 bázispontos szigorítás jöhet, de ez már késői lesz, hogy megékezze a forint gyengülését, így 2019 végén 345-ös euróárfolyammal zárunk.Nagyon hasonlóan vélekednek a Societé Generale elemzői, a francia bank szerint reális a veszélye annak, hogy az MNB túllőtt a célon és egy inflációs sokk ébreszti majd fel. Szerintük a magyar piac kifejezetten a magas sérülékenységűek közé sorolható jelenleg a feltörekvő piacokon belül a jegybank laza politikája miatt. A szakértők szerint egy éven belül szintén látunk majd 340-es euróárfolyamot, 2019-ben fokozatosan gyengülhet a forint, emiatt ők eladásra javasolják többek között a lengyel zlotyval szemben is. "Azt gondoljuk, hogy Magyarországon nagyobb a monetáris politikai hibák kockázata" - írják indoklásukban, majd a SocGen is hozzáteszi, hogy a forint gyengülése mellett érezhető tőkekivonásra számítanak a magyar állampapírpiacról.