A betonfalnál tér pihenőre a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Az olasz költségvetési költekezési tervek megijesztették a piacokat , amelyek hatására az euró is gyengült a dollárral szemben 1,1650-ről átmenetileg 1,16 alá, és a fejlemény általánosan is aláásta a kockázati étvágyat az európai piacokon.

Ezzel párhuzamosan délelőtt a forint is elkezdett gyengülni 323,5-ről 324,5-ig az euróval szemben, majd érdekes módon a borongós külpiaci hangulat mellett is vissza tudott erősödni. Sőt az esti órákban is kitartóan erős 323,4 körül a bankközi piacon.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a hét végére az alábbi technikai akadályokból képzett "betonfal" tövében tér pihenőre a forint: 322,5-323 körül több technikai szint is található és ezek már napok óta megállították a forint erősödési kísérleteit.

A dollár erősödése és a forint visszaerősödése együtt oda vezetett, hogy a napközben megjárt 280-as szintről estére 278,5-ig vissza tudott kapaszkodni a forint a zöldhasúval szemben.

Közben egyébként a török líra ma újra gyengült 1%-kal az egyébként erősödő dollárral szemben (és a feszült mai német-török államfői találkozó miatt ), így tehát egyelőre nem tudott meglódulni a líra azután,hogy tegnap kitört az alább berajzolt háromszögből az erősödés irányába.