Brexit: veszélybe kerülhet a font tartalékvaluta-szerepe is

A Central Banking Publications nevű szakportál által a Financial Times számára elvégzett, hétfőn ismertetett felmérés - amelyben a világ 80 legbefolyásosabb jegybankjának tartalékkezelő menedzserei vettek részt - kimutatta, hogyA felmérésben részes jegybankok az ismertetés szerint összesen 6900 milliárd dollárnyi devizatartalékot kezelnek, és

Amint az alábbi diagramon látszik, az IMF adatai szerint az ismert összetételű devizatartalékokon (11418 milliárd dollár tavaly év végén) belül a fonté 475 milliárd dollár volt, ami 4,4%-ot jelentett és az ötödik legnagyobb súlyt képviseli az amerikai dollár, euró, japán jen, kínai jüan után.

Nick Carver, a Central Banking Publications kiadójának vezetője a Financial Timesnak nyilatkozva úgy fogalmazott:Ugyanerre a kockázatra a nemzetközi hitelminősítők is felhívták a figyelmet. A Standard & Poor's éppen pénteken vizsgálta az általa "AA" szinten nyilvántartott brit államadósság-besorolást, és közölte, hogy érvényben tartja az osztályzat negatív kilátását.Ehhez fűzött indoklásában az S&P kiemelte: az osztályzatot terhelő negatív kilátás annak a kockázatát tükrözi, hogy a brit áru- és szolgáltatásexport elveszítheti fő európai piacait, a külső finanszírozás szűkülhet, vagy a font globális tartalékvaluta-státusa nyomás alá kerülhet.A cég közölte: leminősítheti Nagy-Britanniát abban az esetben, ha a rendezetlen körülmények között végbemenő Brexit egyre bizonyosabb forgatókönyvvé válik, mivel szabályozatlan kilépés esetén eróziónak indulhat a brit gazdaság munkaerő- és tőkevonzó képessége, és e forgatókönyv a font tartalékvaluta-szerepét is kikezdheti.Az S&P kiemelte, hogy a brit folyómérleg-egyenleg hiánya tavaly megközelítette a 110 milliárd dollárt, és ez a világ második legmagasabb nominális folyó deficitje volt az Egyesült Államoké után. A hitelminősítő hangsúlyozta, hogy ez a folyómérleg-hiány jelentős külföldi finanszírozást igényel.