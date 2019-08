A dollárral szemben 300 felett kezdte a napot a forint és bár rövid ideig képes volt a hazai fizetőeszköz erősödni és benézett 300 alá is a jegyzés, ez nem tartott sokáig. Az esti órákban a dollár zabolázatlanul erősödik, így a forinttal szembeni jegyzés már 302 közelében jár, amely újabb sokéves mélypontot jelent.

A dollár erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, ez a lendület egészen estig kitartott, így az árfolyam áttörte a lélektanilag fontos 1,1-es szintet is és jelenleg 1,097 jár, amely több mint 0,7 százalékkal alacsonyabb a tegnapinál.

A kora délelőttig tartó forinterősödést határozott forintgyengülés váltotta le és a fordulat épp az előző történelmi forintmélypontnál (330,8) körül következett be napon belül. Most 331,3 körül jár az árfolyam, azaz közelítjük a tegnap megjárt 331,85-ös eddigi csúcsot (forint mélypontot). A dollárral szemben ismét 300 fölé ugrott az árfolyam.

Tovább erősödött a kora délutáni kereskedés során a forint az euróval szemben, a jegyzések 330,7-nél járnak, azaz kissé alacsonyabban, mint a tegnapig érvényben lévő forint történelmi mélypont (330,8). A dollárral szemben is jön vissza 2,5 éves mélypontjáról a forint, most 299,6-nál jár a kereskedés.

Kicsit tovább erősödött a forint, most 331-nél jár az euróval szemben, azaz a tegnap elért új történelmi mélyponthoz képest 90 filléres már az erősödés, de közben az eddigi történelmi mélypontnál (330,8) még mindig gyengébb szinten ragadt a magyar fizetőeszköz.

Ha nagyon röviden akarjuk összefoglalni, hogy miért ilyen gyenge a forint, azaz miért gyengült történelmi mélypontra az euróval és annak közelébe a dollárral szemben, akkor azt mondhatjuk, hogy két főbb ok miatt: egyrészt a külpiaci feszültségek sokasága, másrészt a magyar monetáris politika extrém lazasága miatt.

Új történelmi mélypontra zuhant a forint, miután a feltörekvő piaci devizák komoly nyomás alá kerültek az elmúlt hetekben a romló nemzetközi hangulatban. A forintot a kereskedelmi háború, a Brexit és az olasz válság is nyomasztja, de az MNB monetáris politikája is gyengíti. Elemzőket kérdeztünk arról, hogy merre mehet a forint árfolyama és mit léphet a jegybank a sosem látott árfolyam után.

A reggeli kis forintgyengülési hullám 331,8-nál akadt el, aztán az utóbbi háromnegyed órában erősödésbe kapcsolt a magyar fizetőeszköz és most 331,1-nél jár a kereskedés. Ez a tegnap délután elért új történelmi forintmélypont óta a legerősebb szintet jelenti. Úgy tűnik egyelőre, hogy a már tegnap is hangsúlyozott 332 közeli erős technikai akadály egyelőre tényleg megállította a forint esését. Amint viszont mai újabb technikai elemzésünkben rámutattunk: lehet még tér a további forintesésre, akár a 337-es szintig is.

A forint a dollárral szemben is erősödni tudott és így a kerek 300-as szint alá buktak most a jegyzések a bankközi piacon.

Nemcsak a forintnál, hanem a régió többi devizájánál is van egy kis erősödési hullám most. Amennyiben az elmúlt egy hónap relatív árfolyam teljesítményét nézzük az euróval szemben, azt látjuk, hogy a forint egyáltalán nem lógott ki a régiós tendenciákból (1%-os gyengülést produkált havi alapon), hiszen például a lengyel zloty 2,2%-kal esett egy hónapos távon. Az persze elmondható, hogy augusztus második felében az árfolyam tendenciája alapján egy kis relatív alulteljesítés volt megfigyelhető a régiós devizákhoz képest.