Egyelőre megfogta a 310 a forint erősödését

Péntek reggel 310,2 körül állt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag fillérre pontosan megegyezett a csütörtök esti szinttel. Az utóbbi napokban már szinte folyamatosan a 310-es szintet támadja a magyar deviza, átmenetileg sikerült is leszúrni ez alá, de tartósan nem tudott ott maradni a jegyzés. A dollárral szemben 251,4 körül kezdi a hét utolsó kereskedési napját a forint, míg az angol font 353,56-nál jár.

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdi a napot, míg a feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,1 százalékot javított a dollárral szemben, a török líra minimális gyengüléssel kezdte a napot, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékot veszített a dollár ellenében.Egyelőre a fejlett piacokon sem látunk jelentős elmozdulást, a dollár minimális, 0,1 százalékos erősödésben van az euróval szemben, így 1,2335 körül jár a jegyzés. Közben a japán jen 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, és az angol font vesszőfutása is folytatódik, a font-euró jegyzés most 0,1 százalékkal került lejjebb. Ezzel az utóbbi egy hétben már 1,3%-ot veszített a szigetország devizája.

Ma igazán fontos makroadat nem jelenik meg, így várhatóan napközben sem kap majd új impulzusokat a devizapiac, hacsak nem folytatódik az amerikai-orosz üzengetés.