Megütötték a forintot, itt az egyhavi mélypont 2018.11.27 15:59

Fél négy után hirtelen ismét esett a forint: az euróval szembeni jegyzések 324-ről 324,7-ig ugrottak, azaz új egyhavi mélypontra került a forint. Egyelőre nem látszik, hogy mi az intenzív mozgás háttere, igaz az amerikai részvénypiacok fél négyes nyitása borongós hangulatra vall (0,5-1,0% közötti mértékben esnek az indexek), és a dollár is újabb lendületbe jött az euróval szemben, 1,13 alá bukott az árfolyam. Ezek nem kedvezőek a forint számára sem. Igaz a régiós devizák közül mintha kezdene kicsit kilógni a magyar fizetőeszköz mind ma, mind a péntek óta látott teljesítményével.

Az orosz-ukrán feszültség hatására a reggeli rubelerősödés visszafordult, ami összefügghet azzal, hogy vezető német, osztrák és lengyel politikusok is a vasárnapi Kercsi-szorosbeli konfliktus miatt újabb oroszellenes szankciókat sürgetnek az EU részéről. Ezek a jelek is szerepet játszhatnak a mai borongósabb külpiaci hangulatban, így a forint gyengélkedésében is. Emellett annak is lehet szerepe, amire a mai 3 havi DKJ-aukcióról szóló cikkünkben is utaltunk már, hogy olcsó lehet a forint elleni spekulatív short pozíciók felvétele az emelkedő nemzetközi kamatkörnyezetben és a magyar bankrendszeri forintlikviditás bősége miatt (történelmileg a legalacsonyabb lett az aukciós átlaghozam, süllyed vissza a rövid BUBOR).

A forint a dollárral szemben 287 fölé lendült és amint berajzoltuk: egyrészt a nyár óta látható kereskedési sáv tetejénél jár az árfolyam, illetve a csökkenő trendvonal felett jár már kissé. Mivel utóbbinak háromszor is nekiment, így egyre inkább esélyes a felfelé áttörése, azaz a dollár/forint akár jóval 290 fölé is lendülhet a következő napokban.

Az állampapírok másodpiacán ma csak kis hozammozgások voltak a tegnapi intenzív csökkenés után. A mai süllyedéssel tehát újabb több hónapos mélypontra ereszkedtek a referencialejárataink hozamai.