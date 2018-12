Elakadt a forint erősödése, újra esett a líra

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Reggel hullámszerű forinterősödés kísérte azt a hétvégi fejleményt, hogy január elsejéről 90 nappal elhalasztotta az Egyesült Államok a 200 milliárd dollárnyi kínai importtermékre a 10%-ról 25%-ra való vámemelés kérdését, hogy addig a tárgyalásokon tudják rendezni a kérdést. Cserébe az amerikai narratíva szerint rengeteg mezőgazdasági és nyersanyag termék vásárlásába kezdenek a kínaiak és ígéretet tettek arra, hogy a gazdaságukat még jobban megnyitják az amerikai cégek előtt. Ez az euró/dollár árfolyamban kis dollárgyengülést váltott ki 1,1320-ról 1,1370-ig, de napközben olvadt ez az euróerősödés, ahogy például a német DAX-index 2,5%-os ugrás is 1,5% körülre mérséklődött. A Dow Jones részvényindex nyitáskor még 440 pontos pluszban járt, ez mostanra 20 pont körülire olvadt.A lelkesedés napközbeni csökkenése a forint árfolyamán is látszott, amely reggel hullámszerűen még 323,5-ről 322,4-ig bukott, majd napközben 323 körülig visszaemelkedett, most 322,6 körül jár a kereskedés.

A forint az euróval szemben így újra közelíti a 321 körüli erős támasz szintet és egyúttal a 200 napos mozgóátlagot, ami már 320 közelében jár. Korlátozottnak tűnik tehát a tér egyelőre a forint további erősödése irányába.

A dollárral szembeni forintárfolyam ma jellemzően 283-286 között hullámzott, kora este 284,3-nál járt a kereskedés.

Amint az alábbi ábrán látjuk: a forint mellett a zloty és a cseh korona is csak visszafogottan reagált a hétvégi amerikai-kínai alku által teremtett kedvezőbb piaci hangulatra, de közben a török líra figyelemre méltó esést, 1,5% körüli mértékűt szenvedett el a dollárral szemben különösebb ok-hír nélkül. A reggel megjelent török inflációs adat abból a szempontból biztató volt, hogy a tetőn már túl lehet a török infláció megugrása.

A magyar állampapírok másodpiacán ma ebben a jó külpiaci hangulatban a rövidebb hozamok stagnáltak, míg a hosszabbak 4-5 bázisponttal emelkedtek.