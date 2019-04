Éledezik a forint, de messze még a 320

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Szerda reggel 320,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Az elmúlt napokban érezhetően gyengült a forint elsősorban annak köszönhetően, hogy az MNB monetáris tanácsa a múlt héten a vártnál enyhébb hangot ütött meg a kamatdöntést követően. A dollárral szemben tegnap kétéves mélyponton járt a forint, ma reggel 286-nál jár az árfolyam, míg az angol font 376,65 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális, alig látható erősödéssel kezdte a szerdai napot, míg a feltörekvő piacokon a török líra utóbbi napokban látott esése megtorpant, már stagnál a jegyzés a dollárral szemben. Közben a dél-afrikai rand majdnem fél százalékos erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben.Ma reggelre az euró-dollár árfolyamban is a fordulat jelei mutatkoznak, a dollár utóbbi időszakban látott erősödése az 1,12-nél megtorpanhatott. Most 1,1225-nél jár a jegyzés, ami 0,2 százalékkal magasabb a tegnapinál. Közben a japán jen 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékos erősödéssel kezdte a napot.