Délutánra erősödésbe váltott a forint, már 325,6 körül jár az euróval szemben, ami 0,2%-kal alacsonyabb a tegnapi árfolyamnál. A dollár most 290,7-.nél, az angol font pedig 368,5-nél jár.

Itt a nagy dollárfordulat? 2019.05.24 09:10

Különösebb ok nélkül volt tegnap látványos fordulat a dollárindexben és az euró/dollárban, noha az ok könnyen lehet, hogy "csak" annyi volt, hogy kétéves csúcsra szúrt a zöldhasú és így tömegesen zárni kezdték korábban nyitott, profitot hozó a dollárvételi pozícióikat a befektetők. Ezek hatására szép fordulós gyertya keletkezett a dollárindexben és az euró/dollárban, előbbi 98,4-ről mostanra 97,75-ig, utóbbi 1,1110-ről 1,12-ig változott.

A dollár csütörtöki fordulata azután történt meg, hogy a Fed szerda esti kamatdöntési közleményében azt jelezte: egyelőre nem nyúl a kamathoz, megfelelőnek tartja.

A zöldhasú gyengülése éppen akkor jött, amikor a forint már újabb kétéves mélypontján járt vele szemben és éppen a 295 körüli ellenállást tesztelte az árfolyam. Ha csak technikailag nézzük: az USD/HUF a 295-ös ellenállásról látványosan lefordult, és most már 291,3-körül jár.

A dollár gyengülése általánosan is jót tesz a feltörekvő piaci devizáknak, így ez a forintot eleve erősítette az euróval szemben. A forint tegnap délután újra tesztelte a 327,5-ös szintet (nyolchavi forintmélypont, ellenállás), majd itt is látványos fordulat következett be, így dupla tető lett az árfolyamban. Jelenleg 326,2-nél álldogál az EURHUF árfolyam a bankközi piacon.

