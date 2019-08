Elfogyott a forint ereje a viharos hangulatban

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Szerda kora este 326,24-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,4%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. A magyar deviza az elmúlt két napban megint az erősödés felé mozdult, megközelítette a 325-öt az euró jegyzése, majd ma onnan indultunk gyengülésnek. A dollárral szemben 290,4-nél járunk, míg az angol font jelenleg 353 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty 0,2 százalékos gyengülést mutat, míg a cseh korona stagnál az euróval szemben. Közben a feltörekvő piacokon a török líra 0,6 százalékot javított a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,4 százalékkal erősödött.Az euró is erősödik a dollárral szemben, szerda este 1,1236 körül járt az árfolyam, ami 0,3 százalékkal volt magasabb a tegnapinál. A japán jen menedékdevizaként továbbra is jól teljesít, ma 0,8%-kal erősödött miután a befektetők továbbra is a növekedési kilátások miatt romlanak.