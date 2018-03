A forint piacán csendesen csordogál a kereskedés a nemzeti ünnepen, minimális erősödéssel 311,3 körül jár a magyar deviza, vagyis a korábbi kis lendületét is elveszítette, hiszen napközben volt 311 közelében is az árfolyam, sőt délelőtt 310,6-ig erősödött a magyar deviza.

Ütik a lírát és a randot is 2018.03.15 19:55

A nap eleje óta jelentős gyengülésben van a török líra, mely most 0,45%-os esést mutat a dollárral szemben. Ennél is rosszabbul járt viszont a dél-afrikai rand, mely 1,1%-os zuhanást mutat, illetve hasonló, 1% körüli mínuszban van az ausztrál dollár is.