A tegnapi erősödést követően ma gyengülni kezdett az euró a dollár ellenében, amelyben az is szerepet játszhat, hogy a piaci szereplők a korábbinál héjább hangvételű Fed-közleményre számítanak. Nagy kérdés, hogy az amerikai jegybank döntéshozóinak kamatvárakozásait ábrázoló dot-plotok hány kamatemelést mutatnak majd idénre, illetve a jövőre nézve .

Nagyot fordult az euró, mindenki a Fed döntését várja 2018.03.20 08:31

Kedd reggel 311,24-nél állt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi napokban befagyni látszik a magyar deviza árfolyama a jelenlegi szinten, innen vagy a nemzetközi kockázatvállalási kedv változása, vagy valamilyen belföldi hír mozdíthatja ki. A forint a dollárral szemben 252-nél járt, míg a svájci frank 265 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai is minimális elmozdulással kezdték a napot, a lengyel zloty és a cseh korona is csak kis erősödést tud mutatni az euróval szemben. A tágabban vett feltörekvő piacokon a török líra és a dél-afrikai rand is érezhetően gyengült az utóbbi napokban, ma reggelre azonban kicsit enyhült rajtuk a nyomás, a líra 0,05 százalékot tudott javítani a dollárral szemben, a rand pedig 0,1 százalékkal erősödött.

Az euró az utóbbi napokban gyengült a dollárral szemben, majd hétfőn fordult a hangulat. A keddi napot is további kismértékű erősödéssel kezdi az európai deviza, az 1,2343 körüli euró-dollár árfolyam 0,1 százalékkal volt magasabb a tegnapinál. Közben a japán jen 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékot javított.

Ma a brit inflációs adatra és a német ZEW hangulatindexre lehet érdemes figyelni, a befektetők azonban már a Fed szerda esti döntésére készülnek. Azt szinte biztosra veszik a szereplők, hogy 25 bázisponttal kamatot emel majd az amerikai jegybank, a legnagyobb kérdés az lesz, hogy valóban előrevetítik-e a további három lépést 2018-ra.