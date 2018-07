Este már 327-nél is járt a forint, sikerül magához térni?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Péntek délelőtt 325,82-nél állt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékkal volt alacsonyabb a csütörtök esti árfolyamnál. Tegnap többhetes mélypontra gyengült a magyar deviza, az esti órákban 327-nél is járt a jegyzés. Onnan pedig már belátható közelségbe került a nemrég látott 330 körüli történelmi mélypont a forint szempontjából. Ha a következő napokban megint romlik a nemzetközi hangulat a feltörekvő piaci devizákkal szemben, akkor nem zárható ki, hogy megint rekord gyenge forintot látunk majd. A hét elején egyébként még 322 alatt is járt az euró-forint árfolyam, vagyis pár nap alatt sikerült nagyjából másfél százalékot buknia a magyar devizának.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is korrekcióval kezdett az utóbbi napok gyengülése után, előbbi 0,1, utóbbi pedig 0,2 százalékot javított. Ez is jól jelzi, mennyit javult a hangulat a feltörekvő devizákkal kapcsolatban. Ennek ellentmond, hogy a török líra ma reggel is 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben.Az euró-dollár árfolyam esetében is felemás mozgásokat láttunk az utóbbi napokban, eleinte a dollár erősödött kismértékben, majd ez a hét közepe táján megtorpant, azóta gyakorlatilag stagnál a jegyzés. Péntek délelőtt 1,1647 körül járt, ami egy hajszálnyi euróerősödést jelentett tegnaphoz képest. A dollár tegnap kezdődött gyengélkedése egyébként elsősorban Donald Trump megszólalásának köszönhető, az amerikai elnök szerint ugyanis elhibázott a Fed kamatemelése.

Igazán fontos makroadat ma sem jelenik meg, ami érdemben befolyásolhatná az árfolyamokat, a befektetőket elsősorban a feltörekvő piaci devizákkal kapcsolatos hangulatingadozás mozgathatja.