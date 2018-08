Este szépített a forint, miközben elakadt a líra erősödése 2018.08.15 19:45

Délután 5 óra körül volt egy intenzív líraerősödés 5,87-ig a dollárral szemben, de ez kifulladt, így lényegében egész nap a kerek 6,00-os szint körül ragadt az árfolyam, azaz elakadt a líra erősödése. Még így is azonban 5% körüli mai felértékelődésről beszélhetünk. Ebből a szempontból furcsa volt látni a napközbeni 1%-os forintesést az euróval, illetve bő 1%-osat a dollárral szemben. Ezekben a dollár mai újabb erősödése játszhatta a szerepet: az euróval szemben 1,13-ig jutott, ami bő egyéves újabb dollárcsúcsot jelent. A dollár ereje pedig általában nem tesz jót a feltörekvő piaci devizák között a forintnak sem, miközben a líra egyébként is még mindig masszív mínuszban jár akárcsak a hónap elejéhez viszonyítva is.

A forint a napközben az euróval szemben elért 325,5-ös szintről estére vissza tudott erősödni 324,5-ig. Ebben szerepe lehetett annak, hogy estére a dollár ereje is kissé alábbhagyott: 1,13-ról 1,1350-ig gyengült a zöldhasú. Utóbbi miatt egyébként a dollár/forint jegyzések is 288 felettről 286,2-ig ereszkedtek a bankközi piacon.