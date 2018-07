Fáj a dollár ereje: kéthetes mélyponton ragadt a forint 2018.07.19 17:24

Az euró/dollár árfolyam továbbra is 1,16 körül mozog, azaz erősen maradt a dollár, sőt ha a 6 legfontosabb devizával szembeni dollárindexet nézzük, akkor azt látjuk, hogy 95,5-ös szintnél egyéves csúcsra kapaszkodott ma.

A Fed-től várt idei újabb két 25 bázispontos kamatemelés aláássa a feltörekvő piaci devizák és kötvénypiacok vonzerejét, így ez fejt ki most is leértékelési nyomást a forintra. Emellett az is, hogy továbbra is a levegőben lóg, hogy az USA 20%-os importvámot vet ki az európai autókra, ami - ahogy megírtuk - a legrosszabbul esne a magyar gazdaságnak. Ma az Európai Bizottság válaszlépéseket helyezett kilátásba az amerikai lépésre.

Ebben a környezetben ma a forint a reggeli 324-ről fokozatosan 326-ig esett az euróval szemben, sőt kora este 326,5-ig bukott, ami új kéthetes forintmélypont.

A forint a dollárral szemben is kéthetes mélypontra bukott 281,5-ös árfolyamnál.

Fontos kiemelni, hogy nemcsak a forint szenvedett ma, hanem a többi régiós deviza is, így a lengyel zloty és a cseh korona is, de az orosz rubelt is adták a dél-afrikai rand mellett. Érdekes módon ma a török líra viszonylag stabil volt.