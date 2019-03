Folytatja a gyengélkedést a forint a holnapi nagy döntés előtt?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Hétfő reggel 316,42-nél járt a forint az euróval szemben, ez alig jelentett elmozdulást a péntek esti árfolyamhoz képest. A múlt hét második felében a magyar deviza érezhetően gyengült, már csütörtökön látszottak annak jelei, hogy túlvett lett a forint. Pénteken aztán a romló nemzetközi hangulat, illetve a gyenge európai konjunktúra-adatok miatt a hazai fizetőeszköz is érezhetően tovább gyengült. Kérdés, hogy a holnapi kulcsfontosságú MNB-döntés előtt merre indulhat még a forint, az biztos, hogy a héten érdemes lesz figyelni az árfolyamot. A dollárral szemben 279,8-nál jártunk, míg az angol font jelenleg 368,75 forintba került.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty 0,1 százalékkal erősödött a hét elejére, és a cseh korona is hasonló minimális javulást mutat. A feltörekvő piacokon a török líra a pénteki 5% feletti zuhanást követően ma reggelre erősödésbe kapcsolt, jelenleg közel 1,5 százalékos felértékelődést mutat a dollárral szemben. Ez részben annak köszönhető, hogy Erdogan elnök nem túl burkoltan megfenyegette a bankokat, hogy ha dollárt vásárolnak, akkor büntetésre számíthatnak.

Pénteken a gyenge adatok hatására az euró is komoly gyengülést mutatott a dollárral szemben, átmenetileg 1,13 alatt is járt a jegyzés. A hétfői napot egy hajszállal 1,13 felett kezdi a keresztárfolyam, ami 0,1 százalékos korrekciót jelent. Emellett az angol fontra érdemes figyelni, hiszen elvileg a briteknek napokon belül ki kellene lépni az EU-ból további megállapodás nélkül. A hét elején 0,3 százalékos gyengüléssel kezd a font a dollárral szemben, valószínűleg a következő napokban is nagy kilengések jellemzik majd az árfolyamot.