Fontos szintek közé szorult a forint - Segíthet neki a kínai hír

Amint tegnap délután rámutattunk: a török líra esése kissé magával húzta a forintot is, illetve profitrealizálás jelei látszottak tegnap a forintalapú államkötvények másodpiacán is, ami szintén gyengíthette kicsit a magyar fizetőeszközt. Aztán a forint gyorsan talpra állt, azóta pedig 321,6-nál stagnál az euróval szembeni árfolyam. Azokra a ma reggeli hírekre, hogy a vártnál egy nappal tovább tartottak a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások és végülis van előrelépés, de ezek tartalma egyelőre nem ismert, a határidős német és amerikai részvényindexek már ugrottak, de a devizapiacokon még nem látszik az erősödő kockázati étvágy. Napközbenre ígértek további részleteket a mostani tárgyalási forduló eredményeiről és ez akár járhat forinterősítő hatással is, ha valóban jelentősen javulna a kockázati étvágy a világban.

Amint látható: a technikai kép továbbra sem változott: alulról a 321-es támasz zóna korlátozza a forint erősödését, fentről pedig a berajzolt csökkenő és emelkedő trendvonalakra kell figyelni.

A török líra a tegnapi esésből nem tudott egyelőre talpra állni, ma reggel újabb kis gyengülés látszik a dollárral szemben (0,4%) és újra 5,5-nél jár az árfolyam. Közben a zloty és a forint kissé erősebb szinteken mozog.

A forint dollárral szembeni árfolyamában továbbra sem változott érdemben a technikai kép: az emelkedő trendvonalat letörte, majd visszatesztelte az árfolyam 285 körül, alulról pedig a 200 napos mozgóátlag már 276,7-nél jár. Ez a tartomány jelentheti tehát rövid távon az árfolyam "mozgásterét".

Ma a Fed legutóbbi kamatdöntésének jegyzőkönyve lesz lényeges makrogazdasági jelentés, illetve magyar szempontból az államháztartási adatok fontosak.