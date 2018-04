A forint dollárral szembeni árfolyamában is jól vizsgázott ma az egyéves csökkenő trendvonal 255 körül, egyelőre ott is ezen vonala alatt maradt az árfolyam. Péntek kora este 254,5 körül látjuk a jegyzéseket a bankközi piacon.

Érdemes rámutatni, hogy nemcsak a forint, hanem több régiós deviza is gyengült ma, legcsúnyábban az orosz rubel és a dél-afrikai rand (utóbbit a nemzetközi hangulatromlás, előbbit az amerikai-orosz szankciós lépések viseltek meg). A zloty és a cseh korona egyébként jól viselte a mai napot is, szokatlan mostanában, hogy a forintnál hozzájuk képest mérsékelt alulteljesítés látszik.

A forintnál is jól működött ma egy trendvonal, pontosabban egy szűkülő háromszög alsó szára, mert éppen arról gyengült ma a forint az euróval szemben. A reggeli 311,2-ről napközben 312,6-ig, majd egy átmeneti erősödés után végül 312 felett ragadt a kereskedés aktív szakasza végére.

A vártnál kedvezőtlenebb amerikai munkaerőpaci adatok dollárgyengülést váltottak ki az euróval szemben és közben az amerikai részvénypiacokat a kínai-amerikai kereskedelmi villongások újabb fejleményei is megviselték. A dollár egyébként éppen arról az egyéves emelkedő trendvonalról kezdett gyengülni (az euró erősödni), aminek fontosságára már napok óta többször felhívtuk a figyelmet.

Reggel óta fokozatosan gyengül a forint: az euróval szemben 1 egységgel 312,3-ig emelkedett az árfolyam.

Nem véletlen, hogy éppen innen kezdett el gyengülni a forint, mert amint látjuk, a háromszög alsó szára 311,2 körül húzódott, azaz a jelek szerint működik a technikai elemzés.

Közben azért azt is el kell ismerni, hogy a forint a régiós devizák mellett gyengül: a zloty csak kis mértékben (0,2%-kal) veszített értékéből, a forint 0,4%-kal, de amint látjuk, a dél-afrikai randot csúnyán megütötték.

Az euró 1,2220-ról kezdett el erősödni a dollárral szemben, és amint látjuk, itt is egy fontos trendvonal tartja az árfolyamot. Ha a dollár innen újra intenzíven gyengül, például a mai amerikai adatok hatására, akkor az abban is segít, hogy a dollár/forintnál is életben maradjon a csökkenő trendvonal és újra süllyedjen az árfolyam 250 irányába.