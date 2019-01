Gyengül a forint a rossz hangulatban 2019.01.03 12:14

A reggeli órákban még stabilan 322,5 körül mozgott a forint az euróval szemben, majd a borongós nemzetközi befektetői hangulatban 323-ig esett délre. Az Apple tegnap éjjeli profitfigyelmeztetése azt jelzi, hogy a kínai értékesítési kilátások tényleg egyre borúsabbak, amelyek miatt más részvények is nyomás alá kerülhetnek a mai kereskedésben. A határidős amerikai részvényindexek jelentős mínuszban nyitást vetítenek előre. Közben az éjjeli villám összeomlás a dollár/jenben még most is érezteti hatását: maga a jen is erősebb szinteken stabilizálódott a menedékkeresés jegyében, és így a török líra, illetve a dél-afrikai rand is gyengébben mozog, mint tegnap. A forint a dollárral szemben 284 felett jár és amint látható: a forint az euróval és a dollárral szemben is alulról tesztelni kezdte a berajzolt emelkedő trendvonalat (miután a 200 napos mozgóátlag szépen megtartotta az EUR/HUF-ot). Ez a forint erősödése felé mutatna, ha javulna a hangulat.