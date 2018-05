Gyorsan visszaugrott a forint tíz hónapos mélypontjáról 2018.05.09 10:12

Csak rövid ideig járt 10 havi mélyponton a forint az euróval szemben, a jegyzések ugyanis a 315,7 körüli szint érintése után hirtelen elkezdtek süllyedni és már 314,7 körül jár a kereskedés.

Nemcsak a forintnál látszik visszaerősödés, hanem a többi régiós devizánál is, noha a dollár továbbra is tartja frissen szerzett erejét az euróval szemben 1,1840 körül. Emiatt a dollár/forint jegyzések 266 közelében járnak továbbra is.