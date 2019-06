Tovább esik a forint - Mi lehet az ok? 2019.06.18 16:13

A Draghi-beszéd és a Trump-Xi nagy találkozó összejövetelének híre jelentős kockázati étvágyerősítést váltott ki ma két hullámban a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon. A vezető európai és amerikai határidős részvényindexek szárnyalnak, az euró szenved, főként az európai kötvényhozamok esnek az EKB-lazítás árazása miatt. Mindezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy a magasabb kamatozású feltörekvő piaci devizák is szárnyalnak, de az alacsonyabb kamatozásúak, mint a szűkebb térségünkbeli forint, cseh korona, lengyel zloty gyengélkedik. Ez arra utal, hogy ebben a környezetben a befektetők akár átsúlyozásokat is végrehajthatnak a magasabb kamatozású devizák felé az alacsonyabb kamatozású feltörekvők felől és ez is szerepet játszhat a forint kéthetes mélypontra esésében. Az euróval szemben ugyanis immár 323 felett jár a kereskedés, a dollár ellenében pedig 289-nél.