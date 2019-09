Az elmúlt percekben határozottan erősödni kezdett a forint, így az euróval szembeni jegyzések 331,6-ról 330,7-ig hullottak. Konkrét hírt, bejelentét nem láttunk, ami indokolta volna ezt a mozgást (az amerikai kereskedelmi szünnap miatt alacsonyabb piaci likviditás mellett). A Brexit miatti bizonytalanság továbbra is nyomasztja a piaci hangulatot, illetve az EKB-tól szeptemberre már 60%-os eséllyel árazza a piac a 20 bázispontos kamatvágást, emiatt pedig az euró továbbra is nagyon szenved, 1,10 alatt jár a dollárral szemben. A dollár ereje és a forint délutáni erősödése együtt azt eredményezte, hogy a dollár/forint jegyzések még mindig 301,7-nél járnak a bankközi piacon.

A dollárba menekülés és az általános kockázatkerülés jegyében a forint is szenved a feltörekvő piaci devizák között: az euróval szemben 331 fölé visszagyengült, az erős dollár miatt pedig vele szemben 302 felett jár a kereskedés. 2016 végén 302,5-nél érte el mélypontját a forint, így ha ezen átjut felfelé az árfolyam, akkor 2000 vége óta nem látott, azaz új 18 éves mélypontra bukna a forint. A mindenkori történelmi forintmélypont a dollárral szemben 319,4-nél alakult ki akkoriban.

Még tovább erősödött a dollár a hétfő délelőtti kereskedésben az euróval szemben, a jegyzések 1,0960-ig jutottak, azaz újabb 2,5 éves csúcsra kapaszkodott a dollár (az amerikai munkaszüneti nap mellett is). Közben a holnapi brit parlamenti ülésnap kimenetelével kapcsolatos nagy bizonytalanság (átmegy-e a no-deal Brexitet megakadályozni hivatott törvényi kezdeményezés a súlyos retorziók ellenére) miatt a font is esik, a dollár erősödik, a jegyzések már 1,2060 körül járnak.

Még mindig történelmi mélypont körül billeg a forint 2019.09.02 09:08

Életbe léptek szeptember 1-től a megemelt amerikai és kínai importtermékekre a vámok, azaz új szintre lépett a kereskedelmi háború, ez pedig továbbra is fokozottan rányomja a bélyegét a nemzetközi befektetői hangulatra, a kockázati étvágyra. Bár ez az amerikai recesszió esélyeit növeli, amire a Fed fokozott kamatvágásokkal reagálhat, a dollár mégis jócskán erősödött. Péntek este 1,10 alá ugrott a dollárral szemben és azóta is ott tartózkodik (1,0980 körül), azaz 2,5 éves csúcson ragadt a dollár.

Mivel az euró/dollár árfolyam súlya a dollárindexben több mint kétharmados, így nem véletlen, hogy szintén 2,5 éves csúcsra ugrott maga a dollárindex is 99-nél. Mindez amellett következett be, hogy a piac csaknem teljesen biztosra veszi (97%-os eséllyel árazza), hogy a Fed szeptember közepi ülésén újabb 25 bázisponttal a 175-200 bázispontos sávba fogja vágni az alapkamatot, sőt októberre 56%-os eséllyel további 25 bázispontos vágást áraz. Így tehát intenzív kamatvágás mellett is jócskán megerősödött a dollár, ami átfogó menedékkeresésre utal az egyébként globális hozamsivatagban, amelyben az amerikai állampapírpiac még valamennyi kamatot kínál a befektetőknek. Ma egyébként az Egyesült Államokban munkaszüneti nap miatt zárva lesznek a piacok, így ez a kereskedés aktivitásra rányomja a bélyegét egész nap.

Az átfogó menedékkeresés mellett érthető, hogy a forint és más régiós devizák is miért kerültek gyengébb szintre az utóbbi kereskedési napokban, illetve a forint az euróval szemben miért esett csütörtökön történelmi mélypontra is miért maradt annak közelében. Ma reggel 331,4-ről 331-ig erősödött a forint.

Amennyiben újra gyengülne, akkor a 331,85-ös szintre kell figyelni, majd amint múlt heti technikai elemzésünkben rámutattunk: felett 337 körül, illetve más technikai elemzési grafikonrajzolók szerint 339 körül lehet még egy trendvonal, amibe beleütközve megállhat a forint esése.

A kiugróan erős dollár és a forint gyenge szinten ragadása együtt azt eredményezi, hogy a dollár/forint jegyzések továbbra is a kerek 300-as szint felett ragadtak, ma reggel éppen 301,2-nél járnak. Múlt pénteken átmenetileg 302 felett is járt a kurzus, azaz a forint új 2,5 éves mélypontra bukott a zöldhasúval szemben.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Róka László