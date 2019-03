Hirtelen meglódult a forint, itt az új csúcs

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Múlt csütörtök délutánra 314,2 körülig tudott erősödni a forint az euróval szemben, majd a pénteki magyar munkaszüneti napon érdemi mozgást nem mutatott, ma délelőtt pedig szintén oldalazott. Aztán ahogy az amerikai szereplők is kezdtek bekapcsolódni a kereskedésbe, hirtelen erőre kapott a magyar fizetőeszköz és 314,3-ról 313,6-ig estek a jegyzések, majd most is 313,8 körül jár a kereskedés.

Amint láthatjuk: ezzel tavaly május közepe óta, azaz tíz hónapja nem látott szintre erősödött a forint és a berajzolt csökkenő trendvonalat már lefelé kezdi tesztelni. Közben a 2011-ben megjárt 262-es és a 2017-ben megjárt 301,5-ös szintre húzott emelkedő trendvonal most 312 körül jár, a következő erősebb támasz - ha addig el tud jutni a forint - ott lesz majd.

Az is lényeges, amire múlt heti egyik elemzésünkben hívtuk fel a figyelmet, miszerint egy 11 éves emelkedő trendvonalat kezdett el tesztelni a forint és a mai erősödésével ezt egyre nagyobb eséllyel törheti le. A trendvonal ugyanis most 314-314,5 körül húzódhat. Ha ezt a trendvonalat még sokan figyelik és valóban át tud rajta jutni lefelé a forint, akkor jelentős további erősödés felé nyílik meg a tér.

A forint a dollárral szemben 277 alá erősödött a bankközi piacon.