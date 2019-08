Ilyet csak egyszer csinált a forint a történelemben, mint ma

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Mivel az utóbbi fél órában sincs érdemi visszaerősödés, most is 330,2-nél jár az árfolyam, így benne van a levegőben, hogy a következő napok során új történelmi forintmélypontot, azaz 330,8 feletti euróárfolyamot látunk.

Tavaly nyáron egyébként a gyenge forint láttán jelentősen felerősödtek az MNB-vel kapcsolatos kamatemelési várakozások a piacon és az akkori piaci beszámolónk szerint ez indíthatta el a hullámszerű forinterősödést, ami aztán a következő napokban is kitartott és egészen 323-ig süllyedt az árfolyam.

Lényegében tehát belátható időre nincs beárazva kamatemelés az MNB-től, ez pedig most a tavalyival ellentétben nem ad táptalajt a forintnak az erősödés irányába.

A 3 hónapos BUBOR-ral (0,26%) ugyanis szinte teljesen megegyezik a határidős kamatpálya egy évig terjedő szakasza (az 1 hónap múlva induló 3 hónapos FRA is 0,26%, akárcsak a 3 és 6 hónap múlva induló 3 hónapos FRA, míg a 9 hónap múlva induló 3 hónapos jegyzés 0,31%).Az MNB a tegnapi kamatdöntéskor egyébként a várttal egyezően nem nyúlt a monetáris kondíciókhoz és a lefelé mutató inflációs kockázatok erősödését emelte ki közleményében:a hozamgörbe rövidebb szegmensében a hozamok 0% közelében mozognak, a 3 éves referenciapapír hozama is mindössze 0,37%, az 5 évesé pedig a jegybanki "irányadó ráta" 0,9%-os értékével egyezik meg.

fontos tényező abban, hogy még a történelmi mélypont közelébe bukó forint mellett sem tudnak érdemben emelkedni a forintalapú állampapír hozamaink. Emellett az, hogy, fontos tényező abban, hogy most nem kezdenek erősödni az MNB-vel kapcsolatos kamatemelési várakozások, így tehát ez sem ad most táptalajt a forint erősödéséhez.Közben viszont nagyon sok most a bizonytalanság és a jelentősen romló konjunktúrára utaló jel a világban (amerikai-kínai kereskedelmi háború, az európai autóvámok megemelésének kérdése, mi lesz a Brexittel). Ezek egy külkereskedelmileg fokozottan nyitott gazdaságot, mint amilyen a magyar, akár jelentősen is lassíthatnak, főként úgy, hogy a legtöbb előrejelzés már egyébként is lassulást vetített előre a magyar gazdaságban. Mindez tehát a forintot érthetően megviseli, amely kapcsán ráadásul a feltörekvő piacokon az egyik legnagyobb negatív reálkamattal találkozhatnak a nemzetközi befektetők.A forint egyébként nemcsak az euróval szemben billeg történelmi mélypontja közelében, hanem egyre inkább ahhoz közelít a dollárral szemben is. A globális kockázatkerülés és a relatív magas (állampapír) kamatok miatt ugyanis a dollár fokozottan erős a főbb devizákkal szemben, így a dollár/forint jegyzések most este is 298-nál járnak a bankközi piacon. 2016 végén a forintgyengülési hullám 302,5-ig tartott, ahhoz képest tehát már csak bő 1%-os távolságra járunk.