Két hét alatt 13%-os szárnyalás? - Erre is képes a líra

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Az elmúlt napokban határozottan és minden nap erősödött a török líra a dollárral szemben, a jegyzések már az 5,5-es szint közeléig ereszkedtek, ahol utoljára két hónapja, az augusztus első felében tetőző piaci pánik előtti napokban járt az árfolyam.

A begyorsuló líraerősödésben a szeptemberi brutális török kamatemelés után fontos szerepe volt annak is, hogy múlt pénteken, október 12-én úgy döntött egy török bíróság, hogy az előzetes letartóztatásban letöltött mintegy két év miatt a most kiszabott büntetést már "leülte" a vádolt amerikai hitszónok, és így elengedhető.A szabadon bocsátását Donald Trump amerikai elnök is nyilvánosan megköszönte a török elnöknek, így a piacokon nőtt a spekuláció, hogy rövidesen visszavonhatják/csökkenthetik majd azokat a megemelt vámokat, amelyeket a nyári diplomáciai feszültség során róttak ki az amerikaiak. Emellett a piacon az a spekuláció is terjed, hogy esetleg az Irán ellen novembertől hatályba lépő amerikai szankciók alól esetleg felmentést kaphat Törökország. A várakozások nemcsak líraerősödést, hanem a török kötvények erősödését is kiváltották (árfolyamemelkedés, hozamcsökkenés) és ezt meglovagolva tudott kedvezőbb feltételekkel új dollárkötvényt kibocsátani a napokban Törökország.Az alábbi ábrán jól látszik, hogy a gyors líraerősödést (és a nemzetközi befektetői hangulat újbóli javulását) az utóbbi napokban részben a dél-afrikai rand és az orosz rubel is lekövette, míg a mi szűkebb értelemben vett térségünk devizái közül csak a forint erősödött kicsit az elmúlt napokban. A három sérülékeny nagy feltörekvő piaci deviza nagy kilengéseit tehát továbbra is csak csekély mértékben reagálja le a mi térségünk három stabilabb devizája.