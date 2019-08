Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Kéthetes csúcson kritikus szintet tesztel a forint 2019.08.06 16:38 Nincs megállás: tovább erősödött a délutáni kereskedés során a forint, és az utóbbi percekben már a 325-ös szint alatt jár az euró jegyzése. Ez azt jelenti, hogy határozottan teszteli az árfolyam a második berajzolt grafikonon az emelkedő trendvonalat. A dollár/forint jegyzések 290,5-ig estek, így mindkét vezető devizával szemben kéthetes csúcsra ért a forint. A forint erosödése kilóg felfelé a szukebb értelemben vett régióból is, hiszen a 0,6%-os forinterosödés mellett a cseh korona és a lengyel zloty csak 0,2-0,2%-kal értékelodött fel az euróval szemben. A tegnapi nagy, 8-17 bázispont közötti magyar államkötvény hozamesés után ma mérsékelt emelkedés következett be, noha a fejlett piaci országok fontosabb lejáratainál továbbra is a hozamcsökkenés, illetve az elmúlt napokban kialakult szinteken való oldalazás volt a jellemző.

Kéthetes csúcson a forint, közel a kritikus szint 2019.08.06 14:05 Tovább erősödött a forint az euróval szemben, a jegyzések már 325,35-nél járnak, ami kéthetes forintcsúcsot jelent. Amint az alábbi második ábrán látjuk: a mai mozgással a forint mintegy 20 fillérre megközelítette azt az emelkedő trendvonalat, ami tavasz óta él és eddig többször is a gyengülés irányába lökte a forintot. A forint mellett a cseh korona és a lengyel zloty is erősödik, sőt az általános feltörekvő piaci fellélegzés jeleként a török líra, sőt az utóbbi napokban nagyon csúnya esési hullámot produkáló dél-afrikai rand is erősödik. A forint nemcsak az euróval, hanem a dollárral szemben is kéthetes csúcsra kapaszkodott, a dollár/forint jegyzések most 290,8 körül hullámoznak.

Megy tovább a forint, itt az egyhetes csúcs 2019.08.06 10:58 A vártnál erősebb középárfolyamot határozott meg ma a kínai jegybank a jüan/dollár árfolyamnak, és ez ma 0,4%-kal erősíteni tudta a jüant. A devizapiaci szereplők tehát most is értettek a "szóból" és nem gyengítették tovább a jüant. Ez enyhíti a részvénypiaci befektetők idegeit is, akik tegnap átélték a jókora amerikai részvénypiaci esést és kockázatkerülő piaci magatartást. Amint rámutattunk: az amerikai-kínai szembenállásból az európai kontinens jöhet ki kedvezően, ha a tőkeáramlásokat nézzük, hiszen az euró jócskán erősödött többek között a dollárral szemben, a kötvényhozamok pedig estek. Ez arra utal, hogy az eurózónába jöhetnek befektetések, amik erősítik az eurót és csökkentik a kötvényhozamokat, illetve a Fed-től további határozott kamatvágásokat vár a piac az amerikai-kínai szembenállás elhúzódása miatt. Utóbbi pedig nyilván megviseli a dollárt, illetve nyomasztja a kötvényhozamokat. Ezen keretek mellett a forint tegnap és ma is erősödött, illetve a kötvényhozamok a nemzetközi hozamkörnyezet süllyedését követve jókora esést produkáltak tegnap. A forint a reggeli 326,8-ról mostanra 325,7-ig jutott, ami egyhetes forintcsúcsot jelent. A gyengélkedő dollárral szemben a jegyzések 292-ről 290,8-ig süllyedtek, ami kéthetes forintcsúcsot jelent. Az ÁKK által megállapított referenciahozamok a 3-15 éves szegmensben 8-17 bázispontos esést mutattak.

A németeknek köszönhetően történelmi rekordjához közelít Magyarország 2019.08.06 10:45 Öt hónap alatt majdnem száz bázisponttal csökkentek a magyar államkötvény hozamok, és így a korábbi mélypontok felé közelednek. A hozamesés alapján elsőre azt gondolhatnánk, hogy Magyarország megítélése javult fokozatosan, azonban sokkal inkább nemzetközi tényezőkkel magyarázható a piaci mozgás, hiszen a nyugat-európai hozamok is mélyponton vannak. A világ nagy jegybankjainak lépéseit elnézve pedig ez várhatóan nem is fog változni, így akár a magyar kötvények is rekordot dönthetnek. tovább a cikkhez...

Az eurózónába menekül a tőke az amerikai-kínai háború miatt 2019.08.06 10:29 A közelmúltbeli mélypontok közelébe süllyedtek az euróövezeti államkötvények hozamai kedden, mivel a befektetők továbbra is a kockázatkerülést választják az amerikai-kínai kereskedelmi háború gyors és drasztikus kiszélesedése miatt. Azt, hogy az eurózóna kötvénypiacára (is) menekül a tőke az amerikai-kínai viszály miatt, abból is látszik, hogy az euró hétfő hajnal óta jelentősen erősödött a dollárral és a jüannal, illetve számos más nagy devizával szemben is. A jelek szerint egyébként a magyar államkötvényeket és forintot is erősíti ez a tőkemenekülés. tovább a cikkhez...

Megnyugvás az európai tőzsdéken 2019.08.06 09:26 Kezd eldurvulni a kereskedelmi háború, miközben az elmúlt hónapokban már egyfajta megállapodás körvonalazódott az Egyesült Államok és Kína között, a múlt héten Donald Trump újabb, több százmilliárd dollárnyi kínai árut érintő büntetővámot helyezett kilátásba, amire Kína válaszlépésekkel felelhet, főként ennek tudható be, hogy az elmúlt napokban elkezdődött esés tegnap begyorsult. Ma a vezető európai tőzsdéken már mérsékelt emelkedés látszik, a következő napok a nagy esés utáni iránykereséssel telhetnek. tovább a cikkhez...

Fellélegezhet a forint? Megint enyhült a nyomás 2019.08.06 08:44 A hétfői nap második felében is erősödött már a forint, ez folytatódik egyelőre kedd reggel is, a 326,5 körüli árfolyam 0,1 százalékos erősödést jelent a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Vagyis a jelek szerint megint távolodunk a 330-as kritikus szinttől, enyhül a nyomás a magyar devizán. A dollár szempontjából most 291,6 körül járunk, míg az angol font 354,5 forintba kerül. A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is erősödéssel kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacokon a török líra 0,4 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig fél százalékot javított. Az euró-dollár jegyzésben egyelőre nem okozott komolyabb mozgást az amerikai-kínai kereskedelmi háború elfajulása. Kína a tegnapi hasonló lépés után kedden megint leértékelte a jüant, a felek kölcsönösen egymást fenyegetik további lépésekkel. A dollár jelenleg 1,12 körül jár az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezik a hétfő esti jegyzéssel. Közben a japán jen fél százalékkal erősödött menedékdevizaként a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékot javított.