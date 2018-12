Kiderült, hol zárta az évet hivatalosan a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Az MNB munkanapokon hagyományosan délelőtt 11 órakor publikálja hivatalos középárfolyamait, az idén nem lehetett biztosra tudni, hogy az év végi jegyzés a pénteki vagy a hétfői lesz-e. Ma azonban a jegybank oldalán nem jelent meg hivatalos árfolyam, így valószínűleg a december 28-i 321,51-es érték tekinthető éves záróárfolyamnak. Ez 3,7 százalékkal magasabb a 2017 végi 310,14-es árfolyamnál.

A korábbi években megszokottnál nagyobb utat járt be a forint 2018-ban, hiszen az év elején még 310 alatt is járt a jegyzés, majd nyárra korábban sosem látott 330-as euróárfolyamot is láttunk. Onnan sikerült az év végére 320 környékére visszaerősödni. A szakértők szerint jövőre sem lesz könnyebb éve a magyar devizának, sokak szerint új rekordot is láthatunk, akár 340-ig is gyengülhet a forint az euróval szemben.Korábban elsősorban az adósság szempontjából volt jelentősége, hol zárjuk az évet, ugyanis ezzel az árfolyammal kell majd számolni a devizaadósságot a hivatalos statisztikában. Ezért nem ritkán volt példa az év utolsó napján számottevő forinterősödésre. Mostanra azonban az adósságon belül 20 százalék alá csökkent a deviza részaránya a korábbi 40-50 százalékról, így a forintárfolyam jelentősége is csökkent.A mostani 3,7 százalékos gyengülés azt jelenti, hogy a 20 százalékos deviza részarány mellett a forint gyengülése 0,7 százalékpontot adhat hozzá a GDP-arányos adósságrátához az év végén tavalyhoz képest. Azonban épp pénteken jelent meg a jegybank friss statisztikája, mely arra utal, hogy még ezzel együtt is komoly adósságcsökkenés valósulhat meg, egy pénteki sajtótájékoztatón Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a 2017-es 73,3 százalékról 72 százalék alá csökkenhet az adósság a nemzeti össztermék arányában.