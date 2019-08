Kínai leértékelés: kilóg a régióból a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A Reuters több, döntésre rálátó forrása szerint úgy történt a ma hajnali kínai jüan-leértékelés, hogyfőleg, azután, hogy a piaci szereplők egy része már egy éve azt találgatta, hogy mikor engedi a jüan/dollár árfolyamot a kerek 7-es szint fölé a jegybank. Ezt most megengedte, és ezzel a piaci feszültség egy részét is "levezette".hogy a hajnali napi középárfolyamot már eleve a 7-eshez közeli szinten állapította meg, a piaci erők pedig "értettek a szóból" és gyengítették a jüant, a jegybank pedig nem kezdett el jüanvédő intervenciókat végrehajtani. A Reuters forrásai szerint. Mint ismeretes: Trump múlt héten felrúgta a törékeny kereskedelmi "tűzszünet" azzal, hogy bejelentette: szeptember 1-től további 300 milliárd dollárnyi kínai importtermékre is kiveti a 10%-os vámot. A kínai jegybank egyébként azt is gondolja, hogy ők nem folytatnak leértékelésen keresztüli gazdaságélénkítő politikát, noha Trump ezzel vádolja őket és ezért a Fed-et is "leértékelési háborúba" küldte., és ezekkel függ össze, hogy mind a kínai, mind az amerikai részvényindexek jelentős eséssel reagáltak a jegybanki "félrenézésre". Ez pedig általános kockázatkerülő üzemmódot alakított ki ma a piacokon, amely mellett(ebben az is benne lehet, hogy a kínaiak a befektetéseiket az amerikai felől európai eszközökbe rakják át). Az euró hajnal óta folyamatosan erősödik a dollárral szemben: 1,1110-ről mostanra 1,12-ig kapaszkodott az árfolyam.

A dollár a fonttal, a jennel és a svájci frankkal szemben is esett és a kockázatkerülés alapesetben nem tesz jót a feltörekvő piaci devizáknak sem. A forint reggel minimálisan gyengült még az euróval szemben 327,5-ről 327,6-ig, aztán oldalazott,

A forint erősödése és a dollár gyengülése együtt jókora mozgást váltott ki a dollár/forint árfolyamban, amely kora reggel még 294,5-nél járt, most viszont már 291,4-nél mozog. Ezzel kéthetes csúcsra ugrott a forint.