Kitörés határán billeg a forint árfolyama 2018.10.31 09:09

Már tegnap is felhívtuk rá a figyelmet, hogy fontos szintek határán billeg a forint, ez azóta is igaz, mivel tegnap reggel óta érdemben nem változott az árfolyam se az euróval, se a dollárral szemben, noha lényeges hangulati kilengések vannak a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon. A forint az euróval szemben továbbra is 325 közelében, 324,8 körül ingadozik és így a berajzolt csökkenő trendvonalat csaknem áttörte már felfelé. Ha ez megtörténne, akkor a 326-os ellenállás lehetne a következő megálló, majd felette a 327,6 körüli csökkenő trendvonal. Ha lefordulna a forint (azaz az erősödés felé mozdulna), akkor a most 322,2 körül járó emelkedő trendvonal lenne a fontos támasz.

Az euró tegnap óta kissé tovább gyengült a dollárral szemben 1,1350 körülig, így egyre inkább veszélyben van az augusztusban megjárt 1,13-as lokális mélypont. Ha az elesne, akkor másfél éves mélypontra bukna az euró, azaz másfél éves csúcsra száguldana a dollár.

Ez a dollárerő bizonyára jócskán feljebb tolná a dollár/forint árfolyamot is, amely már most is a kitörés határán áll a berajzolt csökkenő trendvonal alapján. Ha a 286-287 körüli tartományból elrugaszkodna az árfolyam, akkor technikai elemzési alapon nem nagyon látunk érdemi ellenállást 295 körüli szint előtt.

Ma az Európai Unió és az eurózóna inflációs adatára érdemes figyelni 11-kor, mert a tegnapi német inflációs adat 10 éves csúcsot hozott (igaz a maginfláció továbbra is alacsony), majd az óraállítás miatt egy órával a szokásosnál hamarabb, negyed 2-kor jön az ADP foglalkoztatottsági jelentés, ami a pénteki átfogó amerikai munkaerőpiaci jelentés fontos előrejelző adata.

