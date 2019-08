Lassan megint tavalyi mélypontja fenyegeti a forintot

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Szerda reggel 327,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezik a tegnap esti árfolyammal. Amíg mi nemzeti ünnepet tartottunk, tegnap lemondott az olasz kormányfő, ami egy kis gyengülést a forint piacára is hozott. Messzebbről nézve az látszik, hogy hetek óta 325 körül ingadozik az árfolyam nagyobb kilengésekkel, most éppen felfelé lendült túl ezen a középértéken. Az figyelmeztető jel, hogy 328 körül volt a magyar deviza idei mélypontja, ami ma reggel elérhető közelségben volt. Onnan már csak a tavaly nyáron látott 330 feletti történelmi rekord látszik az euró-forint árfolyamban. A dollárral szemben ma reggel 295,14-nél jártunk, míg az angol font 358,5 forintba került.

A régióban a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdi a napot, vagyis kivárás jellemzi a piacokat. A feltörekvő devizák közül eközben a törtök líra minimális gyengülésben van, a dél-afrikai rand viszont 0,3 százalékot tudott javítani a dollárral szemben.Az amerikai deviza egyébként kedden idei csúcsára erősödött az euróval szemben, és a mai kereskedést is 1,11 alatt kezdi a jegyzés. Most 1,1095-nél jár az árfolyam, melyet a következő napokban elsősorban Jerome Powell Fed-elnök pénteki beszéde mozgathat meg. A befektetők próbálnak minden apró információba belekapaszkodni, így most az amerikai jegybank elnökére vár a piac. A japán jen ma reggel 0,2 százalékos gyengülésben volt a dollárral szemben, akárcsak az angol font.