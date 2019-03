Ma az EKB mozdíthatja meg a forintot is

Csütörtök reggel 315,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a szerda esti árfolyammal. A magyar deviza napok óta a 315-ös lélektani szint környékén tanyázik, aminek letörése új idei csúcsot is jelentene a magyar deviza szempontjából. A jelek szerint azonban ehhez további munícióra lenne szüksége a forintnak, amit megkaphat a ma délutáni EKB-döntéstől vagy a holnap reggel megjelenő februári inflációs adattól, mindkettőre érdemes lesz figyelni. Persze legalább ekkora esély van arra, hogy a hírek az ellenkező irányba indítják el a jegyzést, vagyis megint a gyengülés útjára lép a forint. Az EKB mai döntése azért lehet fontos, mert az MNB korábban többször utalt arra, hogy az európai jegybank döntéseit kiemelten figyeli, és igyekszik ahhoz igazodni a szigorítás ütemével. Vagyis ha ma Mario Draghi esetleg lazább hangot üt meg, az arra is utalhat, hogy a magyar jegybank sem lesz olyan elszánt, mint sokan várják. A dollár jelenleg 279,15 forintba kerül, míg az angol font 267,68-nál jár.

A régiós versenytársak közül egyelőre a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacokon a török líra 0,1 százalékot veszített a dollárral szemben, a dél-afrikai rand viszont 0,2 százalékkal erősödött reggel.Az euró-dollár jegyzés is kulcsfontosságú szinthez ért az elmúlt napokban, hiszen az 1,13-1,14-es kereskedési sáv alját teszteli a dollár. Éppen ezért az euró szempontjából is lényeges lehet a ma délutáni jegybanki döntés. A japán jen reggel minimális elmozdulást mutat, akárcsak az angol font.

Többször utaltunk rá, hogy a nap legfontosabb eseménye egyértelműen az EKB kamatdöntő ülése lesz, a menetrend a szokásos: a jegybank háromnegyed kettőkor teszi közzé döntését, ami majdnem biztos, hogy változatlan kamatkondíciókat jelent majd, fél háromkor viszont Mario Draghi sajtótájékoztatója tartogathat izgalmakat.