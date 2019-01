Ma kiderül, mekkora lökést adott a forintnak az MNB

A forint 322-nél állt az euróval szemben csütörtök reggel, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a tegnap esti árfolyamnál. Ez egyelőre a szerdai nagy forinterősödés korrekciójának tekinthető, tegnap 324 közeléből erősödött vissza a magyar deviza azt követően, hogy Nagy Márton MNB-alelnök jelezte: hamarosan az infláció alakulása szükségessé teheti a szigorítás megkezdését. Most a legfontosabb kérdés az, hogy ez tartós forinterősödést tud-e hozni önmagában, amivel megint 320 környékére süllyedhet a jegyzés, vagy a befektetők megvárják a konkrét lépéseket. A ma reggeli reakció után inkább az utóbbi látszik valószínűnek. A dollárral szemben most 282,88-nál jár a magyar deviza, míg az angol font 363,64 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty is kismértékű gyengüléssel kezdte a napot, míg a cseh korona stagnál. A feltörekvő piacokon eközben a törtök líra 0,6 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékot veszített.Az euró-dollár árfolyam továbbra is 1,14 körül ingadozik, most éppen kicsivel alatta, a jelenlegi 1,138 körüli szint 0,1 százalékkal alacsonyabb a tegnapinál, de az amerikai deviza az erősödés irányába sem tud nagyon eltávolodni a lélektanilag fontos 1,14-es árfolyamtól. Az angol font esetében egyelőre nem látszik jelentős hatás a szerda esti bizalmi szavazás után, amit megnyert Theresa May kormányfő.

Igazán fontos makroadat ma sem jelenik meg, a devizapiac továbbra is elsősorban a brit belpolitikai válság fejleményeire figyelhet, így a font árfolyamát érdemes nyomon követni, hiszen ott csapódhatnak le az esetleges friss hírek.