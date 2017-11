Majdnem idei mélyponton a forint 2017.11.21 16:55

Késő délutánra 314,2-ig is gyengült a forint, onnan próbál most visszakapaszkodni. Innen már csak egy kis lépés lett volna a 314,3-as idei mélypont a magyar deviza szempontjából. De így is 0,4%-os gyengülésben van a magyar deviza az euróval szemben. A dollár jegyzése 267,57-nél jár, míg a svájci frank 269,69 forintot ér.