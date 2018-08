Máris ütik a forintot a líra zuhanása miatt

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A reggeli 320,8-ról rövid idő alatt 323 közelébe esett a forint az euróval szemben az erőteljes menedékkeresés jegyében, amit a török líra hihetetlen zuhanása váltott ki.Már tegnap is 5% feletti volt az esés mértéke, ma reggel pedig átmenetileg 11%-os további zuhanás alakult ki 6,30 körülig a dollárral szemben. Ez nyilván a régiós devizákat is megviseli.

A líra mélyrepülése aztán később visszafordult, így a forint is tudott kicsit szépíteni 322 körülig. Mindenesetre jól látszik, hogy a térségünkben zajló mozgás a forintot is megviseli valamennyire.

Amennyiben technikai elemzési szemmel nézzük: az történt, hogy a forint erősödése 319-nél, egy erős technikai támaszszintnél elakadt, majd most onnan rugaszkodott el az árfolyam a 320 feletti tartományba.

Az alábbi ábra is elég ijesztő, mert azt mutatja, hogy a líra július vége óta 25%-os zuhanást szenvedett el a dollárral szemben. A rubel az újabb amerikai szankciók hírére egyelőre 6% feletti eséssel megúszta, közben a mi régiónk devizái ennél sokkal kisebb gyengülést mutatnak.Mindez azt is jelzi, hogy ha a török helyzet kicsit javul (pl. rendkívüli jegybanki kamatemelés hatására), akkor a forint is gyorsan erőre kaphat és akár a 320 alatti technikai akadályokkal is sikeresen megküzdhet.

Az általános menedékkeresés jegyében a dollár erősödik a vezető devizákkal szemben és mivel az EU környékén zajlik egy nagy ország összeomlása, az eurót is megviseli a helyzet. Így reggel az euró/dollár is leszakadt az 1,15-ös támasz szintről 1,1450-ig. Amint az alábbi második ábrán látszik: ez egy nagyon erős technikai támasz, a nagy mozgás 50%-os Fibonacci korrekciós szintje.